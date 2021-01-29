Lübnan'da devam eden gösterilerde 100'den fazla kişi yaralandı

Lübnan'da ekonomik kriz ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulanan karantinanın protesto edildiği gösterilerde 115 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ülkenin kuzey kesimindeki Trablusşam kentinde öğleden sonra toplanmaya başlayan eylemciler, Nur Meydanı yakınındaki Valilik binasına yürüdü.

Valiliğin çevresinde konuşlu güvenlik güçleri çoğu gençlerden oluşan protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullanırken, eylemciler de polislere taş atarak karşılık verdi.

Ekonomik kriz ve işsizliği protesto eden göstericiler, barışçıl göstericilere karşı güç kullanılmaması ve yolsuzlukla suçladıkları yöneticilerin istifasını içeren sloganlar eşliğinde bazı çöp konteynerlerini ateşe verdi.

İç Güvenlik Biriminin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Trablusşam hükümet binasının önüne bir el bombasının atılması sonucu bir güvenlik mensubunun yaralandığı aktarıldı.

Lübnan Kızılhaçı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Trablusşam'da yaşanan olaylarda yaralanan 112 kişiye müdahale edildiğini bildirdi. Açıklamada, yaralılardan 106'sına olay yerinde müdahale edildiği, 6'sının ise hastanelere nakledildiği ifade edildi.

Başkent Beyrut'un yanı sıra güneydeki Sayda kenti ve doğudaki Baalbek bölgesinde de Trablusşam'daki göstericilerle dayanışma eylemleri düzenlendi.

Ülkenin resmi ajansı NNA, Baalbek bölgesinde yolu trafiğe kapatan 3 eylemcinin araç çarpması sonucu hastaneye kaldırıldığı bilgisini paylaştı.

Tarihinin en büyük ekonomik krizlerinden birine sahne olan Lübnan'da, Kovid-19 vakalarındaki artışın önüne geçmek için 14 Ocak'ta uygulanmaya başlayan 10 günlük olağanüstü halin 8 Şubat'a kadar uzatılmasına ve ekonomik krize tepki olarak birkaç gündür protestolar düzenleniyor.

Trablusşam kentindeki protestolarda kamu binaları ateşe verildi

Gösteriler sırasında kent merkezindeki Nur Meydanı'na yakın 3 katlı Trablusşam Belediye binası ateşe verildi. Yerel basın, Abdülhamid Karami Meydanı'ndan yola çıkan bir grubun, belediye binasına molotofkokteyli atarak yangını çıkardığını aktardı.

İtfaiye araçları gelinceye kadar binanın içindeki evrakın çoğunun yandığı ve binada hasar oluştuğu ancak olayda can kaybı yaşanmadığı kaydedildi.

Trablusşam Belediye Başkanı Riyad Yamak, yaptığı açıklamada, belediye yönetimi olarak bir yıldan fazla süredir haklarını arayan protestocuların yanında durduklarını belirtti.

Ancak bugün belediye binasını ateşe verenlerin, haklarını arayan göstericiler olmadığını dile getiren Yamak, bu eylemin göstericilerin haklı taleplerine gölge düşürmek amacıyla yapıldığını söyledi.

İç Güvenlik Birimi ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gösteriler sırasında molotofkokteyli atılması sonucu belediye yakınındaki hükümet konağında yer alan "Sünni Şeriat Mahkemesi" binasında yangın çıktığını bildirdi. Yangında hasar ya da can kaybı yaşanıp yaşanmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Hariri ve Canbolat'ın tepkisi

Öte yandan 10 Ağustos 2020'de istifa eden Hassan Diyab hükümeti yerine ekim ayında yeni kabineyi kurmakla görevlendirilen Saad el-Hariri, Trablusşam'da yaşananlara tepki gösterdi.

Hariri, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Trablusşam'ı hedef alan her türlü siyasi sloganı reddettiklerinin altını çizerek "Soruyoruz: Trablusşam Belediyesi ve diğer bazı yerler yanarken Lübnan ordusu neden seyirci kalıyor. Ordu kenti korumayacaksa kim koruyacak?" ifadelerini kullandı.

Dürzi İlerlemeci Sosyalist Partisi lideri Velid Canbolat da halihazırda Trablusşam'da yaşananların tüm ülkeyi tehdit ettiğini savundu.