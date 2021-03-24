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Lübnan'da enflasyon nedeniyle bir poşet ekmeğin fiyatı 3 bin Lübnan lirasına yükseldi

Lübnan Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı, ülkede bir poşet ekmeğin fiyatını 2 bin 500 Lübnan lirasından 3 bine çıkardığını, bunun ülke parasının dolar karşısındaki gerilemesinden kaynaklandığını duyurdu.
Lübnan'da enflasyon nedeniyle bir poşet ekmeğin fiyatı 3 bin Lübnan lirasına yükseldi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, hükümet kurulamadığı için dolar karşısında Lübnan lirasının değer kaybettiği, böylece ekmek üretimindeki ham maddelerin fiyatlarında artış yaşandığı kaydedildi.

Yeni ekmek fiyatının dünya buğday borsası ve akaryakıt fiyatlarına göre belirlendiği aktarılan açıklamada, gıda güvenliğinin zarar görmemesi ve ekmek üretiminin durmaması için 960 gramlık bir poşet ekmeğin 3 bin Lübnan lirasından satılacağı ifade edildi.

Ekonomik kriz öncesinde bir poşet ekmek 1500 liradan satılırken, geçen şubatta aynı ekmeğin fiyatı 2 bin 500 liraya yükselmişti.

Lübnan'daki ekonomik ve siyasi durum
Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşıyor.

Sermayenin çıkışına karşı sert uygulamalara başvuran bankalar, 17 Ekim 2019 itibarıyla yurt dışı havalelerini askıya almış ve müşterilerin hesaplarındaki dövizleri çekmelerine kısıtlamalar getirmiş durumda.

Yerel para birimi Lübnan lirası ise Merkez Bankası kuru sabit tutsa da bankalarda ve karaborsada değer kaybederek farklı fiyatlardan işlem görüyor.

Merkez Bankasının belirlediği resmi kur 1500, bankalardaki geçerli kur 3 bin 900 lira olarak açıklansa da karaborsada dolar halihazırda 12 bin liranın üzerine çıktı.

Beyrut Limanı'nda Ağustos 2020'de meydana gelen büyük patlama, Lübnan'daki ekonomik sıkıntıları büyütürken yeni bir hükümet krizi de doğurdu.

Başbakan Hassan Diyab hükümeti, patlama sonrası gelen tepkiler üzerine 10 Ağustos 2020'de istifa etti ancak siyasi gruplar arasında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle ülkede aylardır yeni hükümet kurulamadı.

Siyasi güçler ile yöneticileri ülkedeki ekonomik krizin nedeni olarak gören halk, uzun yıllardır iktidarı paylaşan mezhepsel siyasi partilerin yer almadığı, teknokratlardan oluşan küçültülmüş bir hükümetin kurulmasını talep ediyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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