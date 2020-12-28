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Lübnan'da mülteci kampının yakılmasıyla ilgili çok sayıda kişi gözaltına alındı

Lübnan ordusunun, ülkenin kuzeyinde Suriyelilere ait mülteci kampının ateşe verilmesiyle sonuçlanan kavgaya karışan 6'sı Suriyeli çok sayıda kişiyi gözaltına aldığı bildirildi.
Lübnan'da mülteci kampının yakılmasıyla ilgili çok sayıda kişi gözaltına alındı

Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, cumartesi günü akşam saatlerinde kuzeydeki Trablusşam kentine bağlı Minye bölgesinde yer alan mülteci kampının yakılmasıyla sonuçlanan olayla ilgili 6 Suriyeli'nin de aralarında bulunduğu bazı kişilerin gözaltına alındığı belirtildi.

Gözaltına alınan Lübnanlıların sayısına dair bilgi verilmeyen açıklamada, ordu birliklerinin, bölgede yaşanan olayın hemen ardından bazı evlere baskınlar düzenleyerek şüphelileri yakaladığı vurgulandı.

Açıklamada, olaya karışanların tümünün yakalanması için ordunun çalışmalarına devam ettiği de kaydedildi.

Suçluların bir an önce yakalanması çağrısı
Bu arada Dürzi lider Velid Canbolat'ın başkanlığındaki İlerlemeci Sosyalist Partisi ve eski Başbakan Saad Hariri'nin partisi Müstakbel Hareketi de Suriyeli mültecilere ait çadır kampının ateşe verilmesini kınayarak, suçluların bir an önce yakalanması çağrısında bulundu.

Trablusşam'da önceki akşam bir grup Lübnanlı genç ile Suriyeli mülteciler arasında çıkan gerginlik silahlı kavgaya dönüşmüştü. Lübnanlı gençler, Suriyeli grupla girdikleri tartışmanın ardından kente bağlı Minye bölgesinde yaklaşık 80 Suriyeli mülteci ailenin yaşadığı bir çadır kampını, elektrikleri kestikten sonra ateşe vermişti.

Ülkenin resmi verilerine göre, Suriye'de 2011'de patlak veren iç savaş nedeniyle yaklaşık 1,5 milyon Suriyeli Lübnan'a göç etti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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