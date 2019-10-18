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Lübnan'da vergi protestosu: 2 ölü, 40 yaralı

Lübnan'da ekonomik durumun kötüleşmesini ve vergileri protesto eden yüzlerce kişi sokaklara döküldü.
Lübnan'da vergi protestosu: 2 ölü, 40 yaralı

Lübnanlılar, ekonomik durumun kötüleşmesi ve iletişime yeni vergiler getirilmesi nedeniyle Beyrut başta olmak üzere birçok kentte gösteriler düzenledi.

Hükümetin iletişime özellikle sosyal iletişim ağı WhatsApp uygulamasına vergi getirme kararı başkent Beyrut ve diğer kentlerde protesto edildi.

Beyrut şehir merkezinde toplanan ve Bakanlar Kurulu toplantısının olduğu Hükümet Sarayı'na yürüyen yüzlerce kişi, hükümetin yeni vergiler konusunda geri adım atması talebinde bulundu.

Göstericilere ateş açıldı

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, siyasi yetkililerden birinin koruması göstericilerin bulunduğu yöne ateş açtı, bir kişiye de aracıyla çarptı. Beyrut ve diğer kentlerde protestocular, lastikler yakarak yolları kapatırken, motosikletli gruplar da başkentte tur atıyor.

 

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