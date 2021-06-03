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Lübnan'dan önemli dolar kararı

Lübnan Merkez Bankası Başkanı Riyad Selame, halkın döviz hesaplarındaki dolarları, bankalarda geçerli olan 3 bin 900 lira kuru üzerinden çekmesini askıya alan kararı iptal ettiklerini duyurdu.
Lübnan'dan önemli dolar kararı

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Merkez Bankası Başkanı Selame'yi başkent Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Toplantının ardından düzenlediği basın toplantısında, Selame, vatandaşların döviz hesaplarındaki dolarları, bankalarda geçerli kur olan 3 bin 900 lira üzerinden çekmesine izin veren 151 sayılı genelgenin geçerli sayılması yönünde karar verdiklerini belirtti.

NE OLMUŞTU?

Merkez Bankası, 2 Haziran'da, ülkede faaliyet gösteren bankalara, müşterilerinin döviz çekimlerini 3 bin 900 liralık kur üzerinden yapmalarını askıya alma talimatı vermişti.

Döviz çekimlerinin 3 bin 900 liradan yapılmasını durdurma kararı alan Merkez Bankası, müşterilerin dövizlerini hangi para birimi ya da hangi kur üzerinden çekeceğine ilişkin bir açıklama getirmedi.

Bu durum da bankada döviz hesabı olan Lübnanlılarda, paralarını sadece resmi kur olan 1507 Lübnan lirası üzerinden çekmeye zorlanacakları endişesini doğurdu.

Lübnanlılar dün akşam bu karara tepki göstermek için başta başkent Beyrut olmak üzere pek çok kentte gösteri düzenlemişti.

LÜBNAN'DA EKONOMİK KRİZ

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşıyor.

Sermayenin çıkışına karşı sert uygulamalara başvuran Lübnan bankaları, 17 Ekim 2019'dan beri yurt dışı havalelerini askıya almış ve müşterilerin hesaplarındaki dövizleri çekmelerine kısıtlamalar getirdi.

Yerel para birimi Lübnan lirası ise Merkez Bankası kuru sabit tutsa da bankalarda ve karaborsada değer kaybıyla farklı fiyatlardan işlem görüyor. Merkez Bankası'nın belirlediği resmi kur 1507, bankalardaki geçerli kur 3 bin 900 lira iken, karaborsada dolar 10 bin liranın üzerine çıktı.

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