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Lübnan’ın başkenti Beyrut limanında patlama

Lübnan’ın başkenti Beyrut limanında patlama
Lübnan'ın başkenti Beyrut’ta büyük bir patlama meydana geldi.

Beyrut limanında meydana gelen büyük patlama, denizde büyük şok dalgası oluşturdu. Patlamanın etkisiyle, olay yerine yakın araç ve binaların camlarının kırıldığı ifade edildi. Beyrut limanı çevresinde ciddi maddi hasar olduğu açıklandı. Yetkililer, ölü veya yaralı sayısı konusunda henüz bilgi vermedi. Yerel basın, patlamanın havai fişek üreten bir fabrikada kaza sonucu meydana geldiğini ileri sürdü. 

Kızıl Haç Lübnan sosyal medyadan yayınladığı mesajında, olay yerine 30 ekip ve ambulans gönderdiklerini belirtti.

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