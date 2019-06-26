  • BIST 95.262
  • Altın 261,225
  • Dolar 5,7645
  • Euro 6,5479
  • Ankara 33 °C
  • İstanbul 30 °C
  • İzmir 35 °C
  • Konya 32 °C
»

Lübnanlı liderden dikkat çeken Osmanlı mesajı: Araplar kabul edecek mi?

Lübnan İlerici Sosyalist Partisi lideri Velid Canbolat, siyonizmin kurucusunun Osmanlı Devleti'ne sunduğu teklifi hatırlatarak, "Osmanlıların kabul etmediği teklifi, Araplar kabul edecek mi?" dedi.
Lübnanlı liderden dikkat çeken Osmanlı mesajı: Araplar kabul edecek mi?

Lübnan İlerici Sosyalist Partisi lideri Velid Canbolat, Bahreyn'deki çalıştaya katılan Arap yetkililere, siyonizmin kurucusu Theodor Herzl’in Osmanlı hükümdarı II. Abdülhamid’e sunduğu teklifin sert dille reddettiğini hatırlattı.

d1s0.jpg

“OSMANLI KABUL ETMEDİ, ARAPLAR MI KABUL EDECEK?”

Siyonizmin kurucusu Theodor Herzl, Filistin topraklarını satın almak için Osmanlı hükümdarı II. Abdülhamid’e teklif sunduğunu ve sultanın bu teklife sert tepki gösterdiğini söyleyen Velid Canbolat, sözlerine şöyle devam etti:

“Theoder Herzl, Yahudilerin yerleşimi için Osmanlı Padişahı Sultan Abdülhamid Han'dan Filistin'i satın almak istedi. Ancak Sultan Abdülhamid bunu reddetti. Bugün ise Theodor'un torunu, damat (ABD Başkanı Donald Trump'ın) Jared Kushner, Bahreyn'de, Filistin halkını Ürdün, Sina Yarımadası, Lübnan ve Suriye'ye yerleştirmek üzere Araplardan Filistin'i satın almak istiyor. Osmanlıların kabul etmediği teklifi, Araplar kabul edecek mi?”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ayşe Çelik hakkında beraat kararı26 Haziran 2019 Çarşamba 14:00
  • Merakla bekleniyordu: İran resmen duyurdu26 Haziran 2019 Çarşamba 13:58
  • Su tüketiminde rekor26 Haziran 2019 Çarşamba 13:34
  • Gemlik Kaymakamı'nın kavgada yaralanan oğlu öldü26 Haziran 2019 Çarşamba 12:31
  • Sağanak geliyor!26 Haziran 2019 Çarşamba 12:20
  • Öldürüp soğukta tutmuşlar26 Haziran 2019 Çarşamba 12:18
  • Suriye'den acı haber26 Haziran 2019 Çarşamba 12:16
  • Suriye'de acı haber: 1 şehidimiz var26 Haziran 2019 Çarşamba 11:34
  • Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar: Şımarık bir ruh halini..26 Haziran 2019 Çarşamba 11:26
  • Kara Harp Okulu davasında karar26 Haziran 2019 Çarşamba 11:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti