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Lufthansa, 9 milyar euroluk kurtarma paketini onayladı

Alman şirketten yapılan açıklamada, "Lufthansa, çok zor bir yolla karşı karşıya bulunuyor" denildi.
Lufthansa, 9 milyar euroluk kurtarma paketini onayladı

Almanya'nın en büyük hava yolu şirketi Lufthansa, koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiriyor.

Şirket, bu yıl nisan ve mayıs aylarında, bir önceki yıl taşınan yolcu sayısının sadece yüzde 1'ine ulaşabildi.

Firmanın, salgın nedeniyle aylık kaybının 800 milyon euroyu bulduğu belirtilirken, Lufthansa AG Denetleme Kurulu, Alman hükümetinin 9 milyar euroluk kurtarma paketini onayladı.

KURTARMA PAKETİNE ONAY

Lufthansa AG tarafından yapılan açıklamada, "Lufthansa AG Denetleme Kurulu, bugünkü toplantıda Alman Ekonomik İstikrar Fonu (WSF) tarafından sunulan istikrar paketini kabul etti." ifadesine yer verildi.

Şirketin Yönetim Kurulu’nun, Alman Ekonomik İstikrar Fonu'nun (WSF) onayladığı kurtarma paketini 29 Mayıs’ta kabul ettiğinin hatırlatıldığı açıklamada, paketi rekabet kurumu ve hissedarların da onaylanması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, söz konusu paketi hissedarların onayına sunmak için düzenlenecek şirket olağanüstü genel kurul toplantısının da 25 Haziran’da yapılacağı belirtildi.

"LUFTHANSA, ÇOK ZOR BİR YOLLA KARŞI KARŞIYA"

Şirketin açıklamasında görüşlerine yer verilen Lufthansa AG Denetim Kurulu Başkanı Karl-Ludwig Kley, kurtarma paketini kabul etmenin “zor bir karar” olduğunu belirterek, "Hissedarlarımızın şirketlerini istikrara kavuşturmak için önemli katkılarda bulunmaları gerektirse bile bu yolu takip etmelerini öneriyoruz. Ancak, açıkça belirtilmeli Lufthansa, çok zor bir yolla karşı karşıya bulunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

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