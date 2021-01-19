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Lüks araçla takla atan Tolgahan Sayışman'ı emniyet kemeri kurtardı

Yalova’nın Çiftliköy ilçesi Kılıç Kavşağı’nda meydana gelen kazayı Sayışman, emniyet kemerinin takılı olması ve açılan hava yastığı sayesinde hafif sıyrıklarla atlattı.
Lüks araçla takla atan Tolgahan Sayışman'ı emniyet kemeri kurtardı

Kaza, Çiftlikköy ilçesi Kılıç Kavşağı’nda 10 Ocak günü meydana geldi. Tolgahan Sayışman, bir iş görüşmesi için adının Tuncay olduğu öğrenilen arkadaşıyla birlikte kara yoluyla İzmir’e gitti. İkili,  Tuncay'ın kullandığı otomobil ile İstanbul'a dönmek için yola çıktı. Ancak önlerinde ilerleyen bir araç kaza yapınca Tuncay, otomobilin direksiyonunu kırdı. Kontrolden çıkan otomobil, takla attı. Kazadan Sayışman ile arkadaşı, emniyet kemerlerinin bağlı olması ve hava yastıklarının açılması sayesinde hafif sıyrıklarla kurtuldu. 

Kaza yerinde bulunan trafik ekiplerinin yardımına koştuğu Sayışman ve arkadaşı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobil ise kaza yerinden çekiciyle kaldırıldı.

Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından taburcu edilen oyuncu ve arkadaşının sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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