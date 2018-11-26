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Lüks yatlar mazotu kaçtan alıyor? ÖTV'siz yakıt uygulaması nedir?

Marmaris'te iki lüks yata 400 ton yakıt aktarıldı. Mazot için litresi 3.75 TL civarında bir ücretle 1,5 milyon lira ödeme alındı. Peki, lüks yat sahipleri mazotu kaçtan alıyor, neden daha ucuza alıyor, ÖTV'siz yakıt uygulaması nedir?
Lüks yatlar mazotu kaçtan alıyor? ÖTV'siz yakıt uygulaması nedir?

2004 yılında Hükümet, özel yatlara yönelik olarak ÖTV'siz mazot uygulaması getirmişti. 2004 yılından bu yana ÖTV'siz yakıt uygulamasıyla denizcilik sektörüne 8 milyar liraya yakın destek sağlandı.2004-2019 yılları arasında ÖTV'siz yakıt uygulamasıyla yatlara 8 milyar liraya yakın destek sağlandığı açıklandı. 

Peki bu destek nasıl oluyor? 

Örneğin 2019'un üçüncü çeyreğinde Muğla ilçesi Marmaris'te iki lüks yata 400 ton yakıt aktarıldı. Mazot için litresi 3.75 TL civarında bir ücretle 1,5 milyon lira ödeme alındığı bildirildi. Bu olay, lüks yat sahipleri mazotu kaçtan alıyor, neden daha ucuza alıyor sorularını akıllara getirdi?

Anadolu Ajansı'nın geçtiği habere göre, Muğla'nın Marmaris ilçesinde, üzerlerinde özel helikopterleri de olan iki süper lüks yata, 12 tankerden 400 bin litre yakıt aktarıldı.

İlçeye sabah saatlerinde gelen Cayman bayraklı, 85 metre uzunluğundaki ve 120 milyon dolar değerinde olduğu belirtilen "Ace" isimli süper lüks yat, Marmaris Cruise Port Limanı'nda küçük iskeleye yanaştı.

İçerisinde 20'ye yakın lüks kabini bulunan yatta, bir sürat teknesi ve helikopter pisti de yer alıyor.

Süper lüks yata destek amacıyla geldiği bildirilen ve sürat botları ile helikopterin bulunduğu 67 metre uzunluğundaki "Garcon" isimli yat da büyük iskeleye bağlandı.

Yatların çevresinde akaryakıt alımı için özel tedbirler alındı. Güvenlik kontrollerinin ardından gümrük alanına yanaştırılan lüks yatlara İzmir Aliağa’dan getirilen 12 ayrı akaryakıt tankeriyle ikmal yapıldı.

Yakıt ikmali sırasında "Ace" isimli yata yiyecek içeceğin yanı sıra çiçek buketleri de taşındı.

Her iki yata toplam 400 bin litre yakıt ikmali yapıldığı bildirildi. Yakıt için 1,5 milyon liranın üzerinde ödeme yapıldığı belirtildi.

Yatların kime ait ve misafirlerinin kimler olduğu hakkında ise bilgi paylaşılmadı.

LİTRESİ KAÇA GELİYOR?

AA'nın geçtiği bilgilere göre, sözkonusu aktarımda yakıtın litresinin 3.75 TL civarında bir rakama satıldığı anlaşılıyor. 

Bugün ülkemizde mazotun litre fiyatı 6.20 TL'nin üzerinde iken, lüks yat sahiplerinin mazotu çok daha ucuza nasıl aldığı hep sorgulana gelmiş bir konu. 

Edinilen bilgilere göre, Türk karasularında kalmayacağını beyan eden yabancı yatlar, ülkemizde Türk vatandaşlarının ödediği Özel Tüketim Vergisi'ni (ÖTV) ödemeden mazot-motorin satın alabiliyor.  

 

 

 

 

 

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