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Lükse doğru gidiyor

Zincir marketlerde 5 litrelik ayçiçek yağının fiyatı 100 lirayı aşarken, TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar’dan, “Ayçiçek yağı lüks tüketime dönüşebilir” açıklaması geldi. 
Lükse doğru gidiyor

Ayçiçeği üretiminde dünyada ilk 10 ülkeden biri olunmasına rağmen yağ fiyatları her geçen gün artıyor. Zincir marketlerde 100 lirayı aşan 5 litrelik ayçiçek yağı, bazı e-ticaret platformlarında 150 lirayı geçti. Vatandaşlar fiyat artışının nedenini merak ederken, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar, gıda enflasyonu konusunda uyarılarda bulundu.

İNTERNET ARAMALARINDA BÜYÜK ARTIŞ 

Ayçiçek yağının 5 litrelik tenekesinin fiyatının 100 lirayı aşması sonrası internette Ayçiçek yağı fiyatları konusunda aramalarda büyük artış yaşandı. Mutfakların vazgeçilmez ürünlerinden birisi olan ayçiçek yağının fiyatının fahiş bir şekilde arttığını düşünene vatandaşlar, yetkililerden çözüm talep etti. Bazı vatandaşlar ise gıda enflasyonundan dolayı fiyatlarda artış yaşandığını söyleyerek, ayçiçeğin son yıllarda yüzde yüzden fazla zamlandığına işaret etti.

AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI NEDEN ARTIYOR?

Türkiye, ayçiçeği ekim alanı ve üretim miktarı olarak 75 ülke arasında ilk 10 ülkeden birisi. Buna rağmen ayçiçeği üretimi Türkiye bitkisel yağ sanayisinin hammadde ihtiyacını karşılayamıyor. Durum böyle olunca da Türkiye 165 ülke arasından en fazla ayçiçek yağı ithalatı yapan ülkeler arasında yer alıyor.

HAMMADDE İHTİYACI KARŞILANAMIYOR

İthalat fiyatları, artan girdi maliyetleri, enflasyon oranı ve üretici kâr marjıda fiyata büyük etki ediyor. Üreticinin yaşadığı büyük zorluklarda Ayçiçek yağının fiyatını daha da erişilemez bir noktaya taşıyor. Konu hakkında açıklamalarda bulunan TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar artan gıda enflasyonu konusunda uyarılarda bulunurken, bir dizi çözüm önerileri sıralıyor.

ÜRETİCİ-MARKET FİYAT FARKI 4,5 KATA YAKLAŞTI

Ekim ayında üretici ile market arasındaki fiyat farkının 4 buçuk kata yaklaştığını belirten Bayraktar, “Çiftçinin üretim maliyetleri düşürülmelidir. Zaman tarıma dönme, tarıma tutunma zamanıdır. Önümüzdeki dönem için alınacak tedbirler acilen açıklanmalıdır. Topraklarımızı korumalıyız, ganimet dağıtır gibi imara açmamalıyız, kullanılmayan iki milyon hektar tarım arazimizi tarıma kazandırmalıyız.”

KULLANILMAYAN ARAZİLER TARIMA AÇILMALI

“Tüketici ürün fiyatlarına yön verme ve müdahale etme gücünü kullanmalı. İklim değişikliği ve gıda enflasyonu geleneksel tarımı da değiştirecek. Sürekli biçimde ‘Tarıma pozitif ayrımcılık yapılmalı!’ söylemimizin sebebi, ülkemiz için, vatandaşlarımız için kaygılandığımızdandır” diye uyarılarda bulundu.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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