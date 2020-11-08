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Lüleburgaz Belediye Başkan Yardımcısı koronavirüsten yaşamını yitirdi

Kırklareli'nin Lüleburgaz İlçe Belediyesi Başkan Yardımcısı Erol Özgür (54), koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Lüleburgaz Belediye Başkan Yardımcısı koronavirüsten yaşamını yitirdi

Lüleburgaz Belediye Başkan Yardımcısı Erol Özgür, ekim ayının son haftasında temas ettiği bir yakınının koronavirüs testi pozitif çıkması üzerine hastaneye giderek test yaptırdı. Testi pozitif çıkan Özgür, kendisini evde izole etti, bir süre sonra da durumu ağırlaşınca, Kırklareli Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Evli ve 2 çocuk babası Özgür, bugün öğle saatlerinde hayatını kaybetti. 

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, yardımcısı Erol Özgür'ün koronavirüsten hayatını kaybetmesinin ardından sosyal medya hesaplarından, "Belediye Başkan Yardımcım Erol Özgür'ü maalesef kaybettik. Uzun yıllar yan yana, omuz omuza çalıştığım dava arkadaşım, değerli ağabeyime Allah'tan rahmet diliyorum. Başımız sağ olsun" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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