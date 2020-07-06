  • BIST 117.630
  • Altın 392,681
  • Dolar 6,8529
  • Euro 7,7542
  • Ankara 31 °C
  • İstanbul 31 °C
  • İzmir 32 °C
  • Konya 30 °C
»

Lunapark ve tematik parklar 'kontrollü sosyal hayat' çerçevesinde açıldı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 4 aydır kapalı olan lunapark ve tematik parklar, İçişleri Bakanlığı genelgesiyle yeniden hizmet vermeye başladı.
Lunapark ve tematik parklar 'kontrollü sosyal hayat' çerçevesinde açıldı

Kontrollü sosyal hayat çerçevesinde temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet edilme şartıyla açılan parklardan biri de Bayrampaşa'daki Adapark oldu.

Bayrampaşa Belediyesi ekiplerince açılmadan önce temizlik ve dezenfekte çalışmaları yapılan parkta, oyuncakların girişine el dezenfektanları konuldu. Oyuncak araçların içinde ise sosyal mesafe kuralına uygun şekilde oturma planı düzenlendi.

Parka girişte, gelenlerin ateşinin ölçülerek içeri alınması ve maske temini için de gerekli çalışmalar yapıldı.

Bayrampaşa Belediyesi Temizlik İşleri Kontrol Amiri Süleyman Yılmaz, yaptığı açıklamada, parkta açılmadan önce titizlikle çalışma yaptıklarını söyledi.

luna-park2.jpg

Havaların ısınmasıyla lunaparkların çocukların ve gençlerin uğrak yerleri haline geldiğini anımsatan Yılmaz, "Pandemiden dolayı parkları dezenfektanlı sularla yıkıyoruz. Tüm araçlar temizleniyor. Park çevresi de titizlikle temizleniyor. Zabıta ekiplerinin kontrolleri de devam ediyor." diye konuştu.

Yılmaz, ilçe genelinde 365 kişilik bir ekiple alışveriş merkezlerinde ve parklarda hijyen çalışması yaptıklarını kaydetti.

Bu arada, parkların gündüz sakin olduğu gözlendi. Ziyaretçi sayısının akşamları ve hafta sonlarında artması bekleniyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Meteorolojiden sağanak uyarısı06 Temmuz 2020 Pazartesi 13:36
  • Türkiye'de en fazla görülen meteorolojik afet 'şiddetli yağış ve sel' oldu06 Temmuz 2020 Pazartesi 13:22
  • İçişleri Bakanı Soylu: İzmir'de sokakta uyuşturucu satanları koordine eden çete çökertildi06 Temmuz 2020 Pazartesi 13:18
  • Bölücü terör örgütü Suriye'de ailesini kaybeden çocukları örgüte dahil etmek için ekip kurmuş06 Temmuz 2020 Pazartesi 13:17
  • Kamu hizmetlerinde beyan esaslı dijital dönem06 Temmuz 2020 Pazartesi 12:44
  • Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan Ayasofya açıklaması06 Temmuz 2020 Pazartesi 12:44
  • Beylikdüzü'nde İETT otobüsü kazası: 19 yaralı06 Temmuz 2020 Pazartesi 12:44
  • Barolara ilişkin düzenlemenin Genel Kurul görüşmeleri bu hafta başlıyor06 Temmuz 2020 Pazartesi 12:43
  • Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den 'tağşiş ve taklit' açıklaması06 Temmuz 2020 Pazartesi 12:37
  • Yerli uçak bombası SARB-83 göreve hazır06 Temmuz 2020 Pazartesi 12:34
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti