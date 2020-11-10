Berat Albayrak'ın istifası üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığına atanan Lütfi Elvan kimdir? Siyasi hayatı nasıl?

Berat Albayrak'ın istifası üzerine 10 Kasım 2020 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığı’na atanan Lütfi Elvan kimdir? Lütfi Elvan kaç yaşında? Lütfi Elvan’ın siyasi hayatı nasıl? Lütfi Elvan'ın kaç çocuğu var?

Lütfi Elvan 12 Mart 1962 tarihinde Karaman'ın Ermenek ilçesinde ailenin üçüncü çocuğu olarak doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Konya'da tamamladı. 1983 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesinden mezun oldu. Ardından Birleşik Krallık'ta bulunan Leeds Üniversitesi'nde Maden ve Yöneylem Araştırması alanında yüksek lisans Eğitimini 1989 yılında tamamladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Delaware Üniversitesi'nde Ekonomi alanında ikinci yüksek lisansını 1995 yılında tamamladı.

Lütfi Elvan’ın siyasi hayatı nasıl?

Çeşitli kamu kurumlarında uzmanlık, daire başkanlığı ve müsteşar yardımcılığı görevlerinde bulunan Lütfi Elvan , Organisation for Economic Co-operation and Development Kırsal Kalkınma Grubu Başkan Yardımcısı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı ve AB Müzakere İzleme ve Yönlendirme Komitesi Üyesi olarak görev yaptı.

Lütfi Elvan , AK Parti'den 23 ve 24. Dönemde Karaman, 25. Dönemde Antalya ve 26. Dönemde Mersin Milletvekili seçildi. 23. Dönemde Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanlığı ve Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Türkiye Temsilciliği görevlerinde bulunan Elvan, 24. Dönemde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve ardından Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı oldu. Elvan, 64. Hükümet'te Başbakan Yardımcısı ve 65. Hükümet'te Kalkınma Bakanı olarak görev aldı. 27. Dönem AK Parti Mersin Milletvekili olan Elvan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı görevini yürütüyordu.