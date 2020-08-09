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Lütfi Elvan, 'Mersin Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulundu

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, Mersin'de 140 dönüm arazi üzerine yapılan ve 29 Ekim'e yetiştirilmesi planlanan 'Mersin Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulundu.
Lütfi Elvan, 'Mersin Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulundu

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından inşa edilen projede, sosyal donatı alanları, yeşili, millet kıraathanesi, yürüyüş parkuru, dinlenme ve piknik alanları yer alacak. 140 dönümlük arazi üzerinde, 41 milyon TL maliyetle inşa edilen projede çalışmalar hummalı bir şekilde sürerken Mersin Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, Vali Ali İhsan Su, Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve iş insanları çalışmaları birlikte inceledi. Proje koordinatörlerinden bilgi alan Elvan, projenin içerisinde tüm kurumların olduğunu söyledi.

Çalışmaların yıkılan Tevfik Sırrı Gür Stadyumu alanı ile başladığını belirten Elvan, "Gelen önerilerin ardından proje alanı gelişti. Burada yapılan Millet Bahçesi son derece entegre ve geniş bir alanı kapsayacak. Burada vatandaşlarımız gelip rahat bin nefes alabilecek, dinlenebilecek. Hemşerilerimizin yaşam kalitesini biraz daha artırmış olacağız" diye konuştu.

Proje koordinatörleri ise 'Mersin Millet Bahçesi'nin planlandığı gibi 29 Ekim tarihinde halkın kullanımına açılacağını bildirdi.

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