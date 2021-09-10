Maaşın yüzde 65'i gıda ve kiraya gitti

Kamu-Sen’in Ağustos ayı asgari geçim endeksi sonuçlarına göre, bir memur geçtiğimiz ay ortalama maaşının yüzde 41’ini gıdaya, yüzde 23’ünü de barınma harcamalarına ayırmak zorunda kaldı.

Türkiye Kamu-Sen Araştırma Geliştirme Merkezi’nin yapmış olduğu 2021 Ağustos ayına ait asgari geçim endeksi sonuçları açıklandı. Açıklanan sonuca göre 5 bin 212 lira maaş alan bir memurun aylık gıda harcaması maaşının yüzde 41, 88’ini, kira harcaması ise maaşının yüzde 23’üne denk geldi.

YOKSULLUK SINIRI 57 LİRA ARTTI

Türkiye İstatistik Kurumu’ndan alınan Ağustos 2021 fiyatlarına göre yapılan araştırmada çalışan tek kişinin yoksulluk sınırı 4 bin 352 lira 58 kuruş olarak hesaplandı. Dört kişilik bir ailenin asgari geçim haddi ise 9 bin 95 lira 37 kuruş olarak belirlendi. Geçtiğimiz ay bu rakamlar 4 bin 295 lira 76 kuruş ile 8 bin 950 lira 71 kuruş idi.

ASGARİ GEÇİM HADDİNDE 144 LİRALIK ARTIŞ

Sonuçlar, dört kişilik bir ailenin asgari geçim haddinin bir önceki aya göre 144,66 TL, yüzde 1,62 oranında arttığını göstermektedir. Çalışan tek kişinin açlık sınırı ise bir önceki aya göre 41,34 TL, yüzde 1,23 oranında yükselmiş ve 3 bin 390 lira 6 kuruş olarak hesaplanmıştır.

AYLIK GIDA VE BARINMA GİDERİ 3 BİN 389 LİRA OLDU

Türkiye’de 4 kişilik bir ailenin ortalama gıda ve barınma harcamaları toplamı ise Ağustos ayında 3 bin 389 lira olarak tahmin edildi. Yapılan araştırmada, 4 kişilik bir ailenin sağlık kuruluşlarının belirlediği gibi sağlıklı bir biçimde beslenebilmesi için gerekli harcamanın Ağustos 2021 verilerine göre günlük 72 lira olduğu belirlendi.

MAAŞIN YÜZDE 41’İ GIDAYA

Ailenin aylık gıda harcaması toplamı ise 2 bin 182 lira 71 kuruş oldu. Ağustos 2021 itibari ile ortalama 5 bin 212 lira 37 kuruş ücret alan bir memurun ailesi için yaptığı gıda harcaması, maaşının yüzde 41,88’ini oluşturdu.

MAAŞIN YÜZDE 23’Ü KİRAYA

Türkiye İstatistik Kurumu verilerinde bin 206 lira 30 kuruş olarak belirlenen kira gideri ise Ağustos 2021 ortalama maaşının yüzde 23,14’üne denk geldi. Buna göre bir memur, ortalama maaşının yüzde 65,02’sini yalnızca gıda ve barınma harcamalarına ayırmak zorunda kaldı. Diğer ihtiyaçlarını karşılamak için ise maaşının yüzde 34,98’i kaldı.

Emrah Özcan/ İlksayfa Gazetesi



