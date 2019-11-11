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Maaşını isteyen Suriyeli gence patron dayağı iddiası

İstanbul'da Suriyeli bir gencin, 1 ay çalıştığı tekstil atölyesinin sahiplerince "maaşını istediği" için dövüldüğü ileri sürüldü. Patronlar ise maaşını ödeyeceklerini söyledikleri halde gencin kendilerini tehdit ettiğini, karşılık verdiklerini iddia etti.
Maaşını isteyen Suriyeli gence patron dayağı iddiası

İstanbul'da Suriyeli bir gencin, 1 ay çalıştığı tekstil atölyesinin sahiplerince "maaşını istediği" için dövüldüğü ileri sürüldü. Patronlar ise maaşını ödeyeceklerini söyledikleri halde gencin kendilerini tehdit edip, üzerlerine yürüdüğünü, kendilerinin de buna karşılık verdiklerini iddia etti.

Olay, Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu bir kişi, Çanakkale Şehitleri Caddesi'nde bir iş merkezinde bulunan tekstil atölyesine geldi. Daha önce çalıştığı tekstil atölyesi sahibi iki kişiden alamadığı 1 aylık maaşını istedi. İddialara göre, atölye sahipleri ile Suriyeli genç arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Tartışma daha sonra kavgaya dönüştü.

Sultangazi'de maaşını isteyen işçi, diğer işçilerin gözü önünde patronları tarafından feci şekilde dövüldü.
Tekstil atölyesi sahipleri diğer işçilerin gözü önünde Suriyeli genci feci şekilde dövdü. Yüzü kanlar içerisinde kalan genç, can havliyle kendisini dışarı attı. Polisi arayan Suriyeli genç, darp edildiği ihbarında bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis 2 patronu gözaltına aldı.

Kısa sürede olay yerine gelen polis, genci ekip otosuna alarak olay yerine ambulans çağırdı. İş yerinde inceleme yapan ekipler, maaşını isteyen eski çalışanını feci şekilde döven iki patronu da gözaltına aldı. Tekstil atölyesinde kaçak olarak çalışan çok sayıda yabancı uyruklu işçiler, olay yerinde bulunan polisten saklanmak için, iş yerinden çıkarak yangın merdiveninden çatı katına çıktı.

Eski patronlarından şikayetçi oldu

Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan talihsiz genç, kendisini darp eden eski patronlarından şikayetçi oldu. Atölye sahipleri, karakoldaki ifadelerinde maaşını isteyen gencin kendilerini tehdit ettiğini, alacağının Çarşamba günü ödeyeceklerini söylemelerine rağmen gencin kendilerine saldırdığını söylediler. İki patron kendileri korumak için gence karşılık verdiklerini de ifade ettiler.

Bu arada iş yerinde kaçak olarak çalıştığı öne sürülen çok sayıda yabancı uyruklu işçi polisten saklanmak için yangın merdiveninden çatı katına çıktı.

 

 

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