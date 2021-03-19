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Macaristan Başbakanı Orban'dan AB'de yeni siyasi oluşum açıklaması

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ve eski İtalya İçişleri Bakanı ve aşırı sağcı Lig Partisi'nin lideri Matteo Salvini ile Avrupa sağını yeniden düzenlemek için irtibatta olduğunu söyledi.
Macaristan Başbakanı Orban'dan AB'de yeni siyasi oluşum açıklaması

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Macaristan devlet radyosu Kossuth Radio'daki haftalık konuşmasında, Macaristan'da iktidar partisi Macar Yurttaş Birliğinin (Fidesz), Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP) Hristiyan Demokratlar'ın çatı oluşumu Avrupa Halk Partisinden (EPP) ayrılmasına yönelik açıklamalarda bulundu.

Fidesz ve EPP arasında daha önce de bazı fikir ayrılıklarının bulunduğunu ama sığınmacı krizinin iki parti arasındaki ilişkileri ciddi anlamda zedelediğini söyleyen Orban, "Görüşler birbirinden uzaklaştı ve salgın da başlayınca EPP hükümetleri destekleyeceğine düzenlemeleri değiştirmeye çalıştı. Bu doğru değil ve faydasız. Bu yüzden en iyisi ayrılmak." diye konuştu.

Orban, partisi Fidesz'in AP'deki geleceğine ilişkin ise "Polonya Başbakanı ve İtalyan politikacı Matteo Salvini ile irtibattayım. Bu 3 ülke, Macaristan, Polonya ve İtalya, Avrupa sağını yeniden örgütlemeye çalışıyor ve geleceği birlikte planlıyor." dedi.

EPP ve Fidesz arasındaki kriz
EPP'nin bazı üyeleri, Fidesz'e "Hristiyan-demokrat" değerlerinden uzaklaştığı ve "Avrupa karşıtı kampanya yürüttüğü" şeklinde suçlamalar yöneltirken, Başbakan Orban ise EPP'de göç taraftarlarının Fidesz'e saldırdığını ve söz konusu güçlerin EPP'yi "göçmen taraftarı uluslararası bir kuruma dönüştürmeye çalıştığını" öne sürüyordu.

Fidesz, EPP'nin 3 Mart'ta yaptığı parti içi kural değişikliğinin "Fidesz'e tehdit" oluşturduğu gerekçesiyle gruptan ayrılma kararı almıştı.

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