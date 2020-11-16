Macaristan-Türkiye maçını Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta 18 Kasım Çarşamba günü Macaristan ile deplasmanda oynayacağı maçı Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek.

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta 18 Kasım Çarşamba günü Macaristan ile deplasmanda oynayacağı maçı Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, başkent Budapeşte'deki Puşkaş Arena'da TSİ 22.45'te başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Kruzliak'ın yardımcılıklarını Tomas Somolani ve Branislav Hancko yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Filip Glova olacak.