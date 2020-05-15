  • BIST 100.458
  • Altın 386,057
  • Dolar 6,9067
  • Euro 7,4688
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 22 °C
»

Macaristan'da bulunan Türk vatandaşları yurda getirildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Macaristan'dan yurda dönmek isteyen Türk vatandaşlarını taşıyan uçak İstanbul'a geldi.
Macaristan'da bulunan Türk vatandaşları yurda getirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve ilgili bakanlıkların ortak çalışmasıyla vatandaşların ramazan ayı ve bayramını evlerinde geçirebilmesi için başlatılan ikinci tahliye operasyonu sürüyor. 

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’den alınan Türk vatandaşlarını taşıyan uçak, 01.20'de İstanbul Havalimanı'na indi.

Türkiye'ye gelen yolcular, sağlık ekiplerinin rutin kontrolünün ardından otobüslere bindirilerek karantinaya alınacakları Düzce’deki yurtlara götürüldü.

Otobüste görevli personelin maske ile gözlük takması ve tulum giymesi dikkati çekti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • MSB'den Van'daki terör saldırısına ilişkin açıklama15 Mayıs 2020 Cuma 10:27
  • AFAD koronavirüsle mücadelede 71 milyon lira harcandığını açıkladı15 Mayıs 2020 Cuma 10:25
  • Hakkari'de sosyal medyada toplanan gençler, ihtiyaç sahiplerinin gönlüne dokunuyor15 Mayıs 2020 Cuma 10:25
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg telefonda görüştü15 Mayıs 2020 Cuma 10:24
  • Dominik Cumhuriyeti'nden getirilen 'Survivor 2020' yarışması ekibi yurda yerleştirildi15 Mayıs 2020 Cuma 10:23
  • Bin 398 yeni hakim ve savcı mesleğe kabul edildi15 Mayıs 2020 Cuma 10:19
  • Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerine yönelik saldırıyla ilgili 38 kişi gözaltına alındı15 Mayıs 2020 Cuma 10:19
  • KKTC'den getirilen 288 kişi Karaman'da yurda yerleştirildi15 Mayıs 2020 Cuma 10:18
  • Macaristan'da bulunan Türk vatandaşları yurda getirildi15 Mayıs 2020 Cuma 10:18
  • Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem15 Mayıs 2020 Cuma 10:17
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti