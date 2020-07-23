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Macaristan'daki Gül Baba Türbesi'ne uluslararası ödül

Türkiye ve Macaristan hükümetlerinin iş birliğiyle restorasyonu yapılan ve Macaristan'daki Osmanlı eserleri arasında yer alan Gül Baba Türbesi, iki mükemmeliyet ödülü aldı.
Macaristan'daki Gül Baba Türbesi'ne uluslararası ödül

Gül Baba Türbesi Mirasını Koruma Vakfınca yapılan yazılı açıklamada, Gül Baba Türbesi, Uluslararası Gayrimenkul Federasyonunun (FIABCI) tüm dünyadan en prestijli projeleri değerlendirdiği "2020 Prix d'Excellence (Mükemmeliyet)" yarışmasında iki ödüle birden layık görüldü.

Türbenin bu yıl Kamu Binaları Kategorisi’nde "altın", Kültürel Mirası Koruma Kategorisi’nde de "gümüş" ödülün sahibi olduğu bildirildi.

Açıklamada, FIABCI jürisinin, ''Proje, sadece türbe binasının kendisini ve yakın çevresini yenilemekle kalmayıp aynı zamanda mimari ve peyzaj mimarisini de birleştiren bütünsel yaklaşımı sayesinde, tüm kompleks yeni bir görünüme sahip olmuş ve geçmişte büyük ölçüde ihmal edilen çevredeki sokakların da yenilenmesini sağlamıştır.'' ifadelerine yer verildi.

"Macar ve Türk hükümetlerinin ortak başarısı"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Gül Baba Türbesi Mirasını Koruma Vakfı Başkanı Adnan Polat, şunları kaydetti:

"Gül Baba Türbesi’nin böyle uluslararası ve önemli bir platformda aynı anda iki ödül birden kazanması, bizleri çok gururlandırdı ve onurlandırdı. Bu gurur ve onur, bu tarihi eserin restorasyonunu yapan, geçmişleriyle, değerleriyle, geleceğe bakışlarıyla pek çok ortak noktaya sahip iki kültür, iki ülke olan Macar ve Türk hükümetlerinin ortak başarısıdır.

Vakıf olarak Türk-Macar dostluğunun en kalıcı simgelerinden biri olan bu türbeyi Macaristan’ın kültürel yaşamında önemli, ziyaret edilebilir kültürel mekanlarından biri haline getirmek en büyük amacımız. Türk-Macar ilişkilerinde ortak kültürel, sosyal ve ticari ilişkiler için de önemli bir merkez haline gelmesi hedefliyoruz.''

Gül Baba
Gül Baba, 2 Eylül 1541'de Kanuni Sultan Süleyman'ın Budin seferi sırasında vefat etti. Tarihi kayıtlara göre, Kanuni Sultan Süleyman, Gül Baba'nın cenaze namazına bizzat katıldı.

Gül Baba Türbesi, 1543-1548 döneminde 3. Budin Beylerbeyi olan Yahya Paşazade Mehmet Paşa tarafından yaptırıldı.

Türk-Macar dostluğunun sembolü kabul edilen ''Budin'in manevi bekçisi'' Gül Baba Türbesi, başkent Budapeşte'de Gül Tepesi (Rozsadomb) olarak bilinen bölgede yer alıyor.

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