Maçka Parkı ve İstiklal Caddesi'nde yoğunluk

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle alınan bazı tedbirlerin kaldırılmasıyla birlikte caddelerde ve parklarda yoğunluk devam ediyor. Akşam saatlerinde Maçka Parkı ve İstiklal Caddesi'nde yoğunluk oluştu.