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Macron çoğunluğu katbetti

Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron'un partisi Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi (LREM), bazı vekillerin ayrılması ile Meclis'teki çoğunluğunu kaybetti.
Macron çoğunluğu katbetti

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kurucusu olduğu, iktidardaki Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi (LREM) Ulusal Mecliste çoğunluğu kaybetti. 

Fransız basınında yer alan haberlere göre, çok sayıda milletvekilinin LREM'den ayrılmasıyla hareketin Meclisteki koltuk sayısı 288'e düştü.

YENİ GRUP KURDULAR

Aralarından eski LREM milletvekillerinin bulunduğu 17 milletvekili, Mecliste "Çevre, Demokrasi ve Dayanışma" adını verdikleri yeni grup kurdu.  

LREM'den ayrılan milletvekilleri, hükümetin politikalarını eleştirmişti.

Mecliste salt çoğunluk için 289 milletvekili gerekiyor. 

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