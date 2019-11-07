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Macron Türkiye'ye saldırıp NATO'ya sert çıktı: Beyin ölümü gerçekleşti

Macron, TSK'nın sınır güvenliğini sağlamak ve terör örgütlerini ortadan kaldırmak için başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı da eleştirdi.
Macron Türkiye'ye saldırıp NATO'ya sert çıktı: Beyin ölümü gerçekleşti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Economist dergisine açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin hudutlarının güvenliğini sağlamak ve terör koridorunu engellemek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı daha önce de eleştiren Macron bu sefer NATO'yu hedefine aldı.

Macron, "Şu an yaşadığımız şey NATO'nun beyin ölümüdür. ABD, Avrupa projesine sırtını döndü" ifadesini kullanırken, "ABD ve NATO müttefikleriyle stratejik karar alma mekanizmasında bir koordinasyon yok" dedi.

TSK'nın sınır güvenliğini sağlamak ve terör örgütleri PKK/PYD/YPG ve DAEŞ'e karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı hakkında geçtiğimiz haftalarda da skandal açıklamalarda bulunan Macron, "Bir diğer NATO müttefikiniz Türkiye, bizim ilgimizin olduğu bir alanda haber vermeden askeri harekat düzenliyor" ifadesini kullandı.

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