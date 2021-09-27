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Macron'a yumurtalı saldırı

Geçtiğimiz aylarda tokatlı saldırıya uğrayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bu sefer de ziyarette bulunduğu Lyon kentinde yumurtalı saldırıya uğradı.
Macron'a yumurtalı saldırı

Geçtiğimiz aylarda tokatlı saldırıya uğrayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bu sefer de ziyarette bulunduğu Lyon kentinde yumurtalı saldırıya uğradı.

Görüntülerde çevresinde korumaları olduğu görülen Macron'a, arka taraftan yumurta fırlatıldığı görülüyor.

Bir anda neye uğradığı anlayamayan Macron'u, korumaları hızlıca korumaya aldı.

Görüntüler devamında, saldırıyı gerçekleştiren şahsın 2 güvenlik görevlisi tarafından yakalandığı görülüyor.

TOKAT YEMİŞTİ

Haziran ayında ülkenin güneydoğusunda yer alan Drome'de bir vatandaş, "Kahrolsun Macron yönetimi" diyerek Macron'a tokat atmıştı.

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