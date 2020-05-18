Macron'dan salgın itirafı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, koronavirüs (corona virüs) salgınının başlarında Avrupa'nın hata yaptığını belirterek, "Schengen bölgesi içinde sınırların yönetimi konusunda milliyetçi tavırlar alan ülkeler oldu" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelesine ilişkin, "Avrupa salgının yol açtığı krizin başında hatalar yaptı. Schengen bölgesi içinde sınırların yönetimi konusunda milliyetçi tavırlar alan ülkeler oldu." dedi.

Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile video konferans yoluyla düzenlediği ortak basın toplantısında, salgının yol açtığı krize karşı Avrupa ülkelerinin ortak bir çözüm bulması gerektiğini söyledi.

"AVRUPA SALGININ BAŞINDA HATALAR YAPTI"

"Açık söylemek gerekiyor. Avrupa salgının yol açtığı krizin başında hatalar yaptı. Schengen Bölgesi içinde sınırların yönetimi konusunda milliyetçi tavırlar alan ülkeler oldu. Dolayısıyla çıkarmamız gereken dersler var." ifadesini kullanan Macron, Almanya, İsviçre ve Avusturya'nın yaklaşık 200 Fransız Kovid-19 hastasını hastanelerine kabul ettiğini söyledi.

Macron, ülkesinin sınırlarını Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile koordinasyon halinde kapattığını ifade ederek, bazı ülkelerin komşu ülkelerine haber vermeden sınırları kapatmasının Avrupa'nın imajı için iyi olmadığını belirtti.

"AVRUPA SAĞLIK KAPASİTESİNİ GELİŞTİRMELİ"

Almanya ile önceliklerinin sağlık sistemini korumak, ekonomiyi yeniden canlandırmak ve ekonomik egemenliği sağlamak olduğunu dile getiren Macron, Avrupa'nın sağlık sistemine önem vermesi ve bu konuda kapasitesini geliştirmesi gerektiğini söyledi.

Macron, Avrupa'nın maske ve test konusunda ortak stok oluşturması, tıbbi malzemelerin siparişlerinde ortak hareket etmesi ve salgınlara karşı ilaç ve aşı konusunda koordinasyon içerisinde olması gerektiğini ifade etti.

500 MİLYAR EUROLUK FON

Almanya ile ortaklaşa Avrupa içinde 500 milyar avroluk yeniden yapılanma fonu önerme kararı aldıklarını ifade eden Macron, fonun salgından en çok zarar gören sektörlere yönlendirileceğini belirtti.

Macron, "Almanya ve Fransa arasında yapılan anlaşma 27 ülkenin onayı olduğu anlamına gelmez. Almanya ve Fransa anlaşma yapmadan 27 ülke ile anlaşma sağlayamayacağını biliyorum. Bazı üye ülkeler virüsle mücadele etmek amacıyla alınan sıkı önlemleri, hukuk devletine aykırı davranmak için araç olarak kullandılar." değerlendirmesinde bulundu.

İSPANYA VE İTALYA'YA TEPKİ

AB ülkelerinin kararlarını koordinasyon içinde alması gerektiğini belirten Macron, Kovid-19'a ilişkin İspanya ve İtalya'nın aldığı kararlara tepki göstererek, "İspanya (yurt dışından gelenlere) karantina uygulayacak. Biz de aynısı yapacağız." dedi.