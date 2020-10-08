  • BIST 1.152
  • Altın 479,981
  • Dolar 7,8677
  • Euro 9,2662
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 16 °C
»

Macron'un İslam'ı hedef alması Fransa'da başörtü karşıtlarını harekete geçirdi

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "İslamcı ayrılıkçı" ifadesiyle Müslümanları hedef alması ülkedeki İslam karşıtı aşırı sağcıları harekete geçirdi.
Macron'un İslam'ı hedef alması Fransa'da başörtü karşıtlarını harekete geçirdi

Başkent Paris'in da dahil olduğu Ile-de-France Bölgesel Konseyi Başkanı Valerie Pecresse, ülke genelinde abonman yolcu kartlarında yer alan fotoğraflarda başörtüsü kullanılmaması ve saçın gözükmesi yönünde karar çıkartılmasını talep etti.

Pecresse, İçişleri Bakanı Gerard Darmanin'e yazdığı mektupta abonman kartlarında başın herhangi bir şekilde örtülü olduğu fotoğrafların kullanılmasının yasaklanmasını istedi.

Fransız pasaport, kimlik kartı ve sosyal güvenlik kartlarında kullanılan fotoğraflarda başın açık olması zorunluluğunun kamu düzenini koruma ve sahtekarlıkla mücadele amacıyla tüm ülke genelinde abonman yolcu kartlarına da getirilmesini talep eden Pecresse, bunun için yasa çıkarılması gerektiğini savundu.

Ile-de-France Bölgesi, halihazırda abonman yolcu kartlarında söz konusu fotoğraf kısıtlamasını uyguluyor.

Macron'un açıklamaları
Macron, 2 Ekim Cuma günü düzenlediği basın toplantısında, "İslamcı ayrılıkçı" fikirlerle mücadeleye ilişkin hazırlanan yasa tasarısının 9 Aralık'ta Bakanlar Kuruluna sunulacağını belirterek, "Fransa'da, cumhuriyetin ortağı olması için İslam'ın yapılandırılması gerekiyor." demişti.

"Fransa'daki Müslümanlar'ın ayrılıkçı" fikirleri savunan bir ideolojilerinin olduğunu, bu kişilerin kendi yasalarını Fransa'nın yasalarından üstün gördüğünü savunan Macron, "İslam, dünyanın her yerinde kriz yaşıyor." yorumunu yapmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Guinness adayı 1 tonluk tespihi, külliyeye hediye etmek istiyor08 Ekim 2020 Perşembe 09:18
  • Şanlıurfa'da fıstıkları koyacak yer kalmadı08 Ekim 2020 Perşembe 09:16
  • Lübnan tezkeresi Resmi Gazete'de yayımlandı08 Ekim 2020 Perşembe 09:15
  • Tarihi mağara defineciler tarafından tahrip edildi08 Ekim 2020 Perşembe 09:14
  • Alo Fetva Hattı'na koronavirüs soruları08 Ekim 2020 Perşembe 09:12
  • Boşanma davasına saatler kala kocası tarafından öldürüldü 08 Ekim 2020 Perşembe 09:11
  • OGM 102 sözleşmeli personel alacak08 Ekim 2020 Perşembe 09:08
  • Ermenistan ordusu, Azerbaycan'da sivillerin yaşadığı yerlere saldırdı08 Ekim 2020 Perşembe 09:07
  • ABD'de başkan yardımcısı adayları Pence ve Harris canlı yayında karşı karşıya geldi08 Ekim 2020 Perşembe 09:06
  • Macron'un İslam'ı hedef alması Fransa'da başörtü karşıtlarını harekete geçirdi08 Ekim 2020 Perşembe 09:05
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti