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Maçta kalp krizi geçiren Nursal Bilgin hayatını kaybetti

Kasımpaşa-Denizlispor karşılaşmasında tribünde kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan eski Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin vefat etti.
Maçta kalp krizi geçiren Nursal Bilgin hayatını kaybetti

Kasımpaşa’nın Süper Lig’in 23. haftasında Yukatel Denizlispor’u ağırladığı karşılaşma sırasında kalp krizi geçiren eski Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin, kaldırıldığı hastanede vefat etti.

Tribünde karşılaşmayı izleyen Nursal Bilgin, maçın 55. dakikasında rahatsızlandı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Bilgin’e ilk müdahale, tribünde bulunan Operatör Dr. Cüneyt Şelli tarafından yapıldı. Bu sırada müsabakanın hakemi Atilla Karaoğlan da sahaya ambulansın girmesi için maçı duraklattı. Müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Nursal Bilgin yapılan tüm müdahalelere rağmen vefat etti.

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