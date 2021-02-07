Macun Mahallesi’ne cami müjdesi

Yenimahalle Belediyesi, Macun Mahallesi’nde bulunan ve yıllar içerisinde yıpranarak ihtiyacı karşılayamaz hale gelen Hacı Ziya Yaman Macunköy Merkez Cami için düğmeye bastı.

Projesi tamamlanan derme çatma eski cami, önümüzdeki günlerde belediye ekipleri tarafından yıkılarak yerine 650 kişilik modern bir cami yapılacak.

Bölgeyi gezen ve mevcut camiyi inceleyen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Biz tüm inançlara saygının, insan olmanın gereği olduğuna yürekten inanıyoruz. Bölgemizdeki tüm camilerin ve inanç merkezlerinin insan onuruna yakışır bir temizlikte ve estetikte olması gerektiğini düşünerek hizmet ediyoruz. Ayrıca ihtiyaca göre hizmet üretme anlayışımız ile daha önce Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’ne yaptığımız gibi Macun Mahallemize de bir cami yaparak buradaki ihtiyacı karşılayacağız. İstiyoruz ki Yenimahalle’de herkes ibadetini layıkıyla yerine getirsin” dedi.

Eskinin yerine yenisi yapılacak

Macun Mahallesi'ndeki caminin çok eskidiğini ve artık ihtiyacı karşılayamadığını belirten Başkan Fethi Yaşar, “İbadethaneler huzur veren yerlerdir. Çünkü buralarda sevgi var, saygı var, barış var. Kavga dövüş yok, ötekileştirmek yok, kin yok. Okullarımıza nasıl yardım ediyor, mahallelerimize nasıl aile hekimliği binaları, taksi durakları, spor tesisleri, kültür merkezleri kazandırıyorsak ibadethane ihtiyacı olduğunda onu da yapacağız. Camimizin açılışını da inşallah hep beraber dualarla yapacağız" dedi.

Kurs merkezinden, taziye salonuna kadar dört dörtlük ibadethane

2 bin 269 metrekare arsa üzerine yapılacak olan cami, bodrum, zemin ve 1 kattan oluşuyor. Toplam kapalı inşaat alanı yaklaşık bin 309 metrekare olan caminin bodrum katında bay-bayan abdesthaneleri, kurs merkezi ve teknik hacimler yer alacak. Zemin katta harim (namaz alanı) ve son cemaat mahali ve taziye salonu bulunurken, 1. kat da kadınlar için namaz alanı olarak kullanılabilecek.