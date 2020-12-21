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Mada Adası ve Kızıldağ Milli Parkı hayran bırakıyor

ISPARTA'nın Şarkikaraağaç ilçesinde bulunan Mada Adası ve Kızıldağ Milli Parkı, doğal güzellikleriyle ilgi çekiyor.
Mada Adası ve Kızıldağ Milli Parkı hayran bırakıyor

Şarkikaraağaç ilçesi bünyesinde barındırdığı doğal güzelliklerle ilgi çekiyor. Türkiye'nin yerleşim yeri bulunan tek göl adası olma özelliğini taşıyan Mada Adası da ilçe sınırlarında yer alıyor. Her mevsim görülmesi gereken yerlerden biri olan Mada Adası'na yalnızca kayıklarla ulaşılabiliyor.

İlçenin bir başka güzelliği ise merkeze 6 kilometre mesafede olan Kızıldağ Milli Parkı. Mavi sedir ağacı ormanlarının bol oksijen üretimi ve temiz havası, akciğer, astım ve solunum problemi olan insanlar için şifa kaynağı olan Kızıldağ Milli Parkı'nda ayrıca ardıç, karaçam, köknar, meşe, kavak, söğüt ve ıhlamur topluluklarına da rastlanabiliyor. Güneyinde Türkiye'nin ikinci büyük gölü olan Beyşehir'in yer aldığı Kızıldağ Milli Parkı'nın temiz havası cazibesini artırıyor.

Milli Park sınırları içerisinde kiralanabilir bungalov evler, konteyner ev, kamp yapılabilecek çok sayıda çadır yeri ve piknik alanları bulunuyor. 3-6-9 kilometrelik yürüyüş parkurlarının da yer aldığı milli park, doğa severlerin de akınına uğruyor.

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