'Madalya avcısı' Hayriye koleksiyonuna yenilerini eklemek istiyor

Kariyerinde katıldığı 15 ulusal ve uluslararası turnuvanın 13'ünde şampiyon olan milli kick boksçu Hayriye Türksoy, her maça galibiyet hedefiyle çıktığını söyledi.

Ulusal ve uluslararası organizasyonlarda çok sayıda birincilik elde eden milli kick boksçu Hayriye Türksoy, bu yıl Antalya'da düzenlenecek Avrupa Kick Boks Kupası'na da altın madalya hedefiyle hazırlanıyor.

23 yaşındaki Hayriye, 9 yıl önce kick boks sporcusu ağabeyinin antrenmanları izledikten sonra ter atmak amacıyla bu spora başladı.

Daha sonra performans sporcusu olmaya karar veren Hayriye, 2015 yılında ilk kez katıldığı Kick Boks Türkiye Kupası'nda 3. olarak dikkatleri üzerine çekti.

İlk şampiyonluğunu 2016 yılındaki Üniversiteler Arası Kick Boks Şampiyonası'nda kazanan Hayriye, bu tarihten sonra 3 Üniversiteler Arası Kick Boks Şampiyonası, 2 Kick Boks Türkiye Şampiyonası, 3 Türkiye Açık Kick Boks Şampiyonası, 3 Avrupa Kick Boks Şampiyonası ve 1 Dünya Kick Boks Kupası'nı birinci olarak tamamladı.

Ulusal ve uluslararası organizasyonlarda çok sayıda birincilik elde eden milli kick boksçu Hayriye Türksoy, bu yıl Antalya'da düzenlenecek Avrupa Kick Boks Kupası'na da altın madalya hedefiyle hazırlanıyor.

23 yaşındaki Hayriye, 9 yıl önce kick boks sporcusu ağabeyinin antrenmanları izledikten sonra ter atmak amacıyla bu spora başladı.

Daha sonra performans sporcusu olmaya karar veren Hayriye, 2015 yılında ilk kez katıldığı Kick Boks Türkiye Kupası'nda 3. olarak dikkatleri üzerine çekti.

İlk şampiyonluğunu 2016 yılındaki Üniversiteler Arası Kick Boks Şampiyonası'nda kazanan Hayriye, bu tarihten sonra 3 Üniversiteler Arası Kick Boks Şampiyonası, 2 Kick Boks Türkiye Şampiyonası, 3 Türkiye Açık Kick Boks Şampiyonası, 3 Avrupa Kick Boks Şampiyonası ve 1 Dünya Kick Boks Kupası'nı birinci olarak tamamladı.