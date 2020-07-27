Madalyalara bir yenisi daha

Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü sporcuları madalyalarına bir yenisini daha ekledi.

Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu tarafından 17-19 Temmuz tarihleri arasında yapılan 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü Dart Turnuvasına katılan Yenimahalle Belediyesi SK sporcuları aldıkları sonuçlarla ilçeye büyük gurur yaşattı.

Yenimahalle’den turnuvada madalya şov

56 sporcunun katıldığı, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenlenen turnuvaya Yenimahalle Dart Salonun ev sahipliği yaptı. 6 ayrı kategoride düzenlenen, kıyasıya mücadeleye sahne olan turnuvada rakiplerini geride bırakarak başarılı sonuçlar elde eden Yenimahalle’nin sporcuları turnuvadan galibiyetle döndü.

Heyecanın tavan yaptığı müsabakalarda Yenimahalle Belediyesi SK sporcularından Beyza Dilan Cengiz kadınlar kategorisinde şampiyonluğu göğüslerken genç kızlar kategorisinde ikinciliği kazandı. Ayrıca müsabakalarda erkekler kategorisinde Mehmet Ali Çevik ikinciliğe, erkekler ve genç erkekler kategorilerinde Emir Yağmur üçüncülüğe, yıldız erkekler kategorisinde Emirhan Kılıç üçüncülüğe hak kazandı.

Yenimahalle’de sporun destekçisiyiz

Göreve geldiği günden bu yana gençlerin ve çocukların spora yönelmesi ve profesyonel sporcu yetişmesi için sayısız yatırımın yapıldığının altını çizen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “ Yenimahalle’de sporun ve spor dallarının gelişim göstermesi amacıyla var gücümüzle çalışıyoruz. İlçemize yaptığımız yatırımlar meyvelerini veriyor. Spor kulübümüzde yetişen sporcularımız katıldığı her turnuvada Yenimahalle’nin adını gururla temsil ediyor. Turnuvaya katılarak Yenimahalle’ye başarı kazandıran tüm sporcularımız tebrik ediyorum” dedi.