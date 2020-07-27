  • BIST 1.196
  • Altın 435,771
  • Dolar 6,8443
  • Euro 8,0461
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 24 °C
»

Madalyalara bir yenisi daha

Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü sporcuları madalyalarına bir yenisini daha ekledi.
Madalyalara bir yenisi daha

Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu tarafından 17-19 Temmuz tarihleri arasında yapılan 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü Dart Turnuvasına katılan Yenimahalle Belediyesi SK sporcuları aldıkları sonuçlarla ilçeye büyük gurur yaşattı.

Yenimahalle’den turnuvada madalya şov
56 sporcunun katıldığı, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenlenen turnuvaya Yenimahalle Dart Salonun ev sahipliği yaptı. 6 ayrı kategoride düzenlenen, kıyasıya mücadeleye sahne olan turnuvada rakiplerini geride bırakarak başarılı sonuçlar elde eden Yenimahalle’nin sporcuları turnuvadan galibiyetle döndü.
Heyecanın tavan yaptığı müsabakalarda Yenimahalle Belediyesi SK sporcularından Beyza Dilan Cengiz kadınlar kategorisinde şampiyonluğu göğüslerken genç kızlar kategorisinde ikinciliği kazandı. Ayrıca müsabakalarda erkekler kategorisinde Mehmet Ali Çevik ikinciliğe,  erkekler ve genç erkekler kategorilerinde Emir Yağmur üçüncülüğe, yıldız erkekler kategorisinde Emirhan Kılıç üçüncülüğe hak kazandı.

buyuk-kadinlar---beyza-dilan-cengiz---sampiyon.jpg

Yenimahalle’de sporun destekçisiyiz
Göreve geldiği günden bu yana gençlerin ve çocukların spora yönelmesi ve profesyonel sporcu yetişmesi için sayısız yatırımın yapıldığının altını çizen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “ Yenimahalle’de sporun ve spor dallarının gelişim göstermesi amacıyla var gücümüzle çalışıyoruz. İlçemize yaptığımız yatırımlar meyvelerini veriyor. Spor kulübümüzde yetişen sporcularımız katıldığı her turnuvada Yenimahalle’nin adını gururla temsil ediyor. Turnuvaya katılarak Yenimahalle’ye başarı kazandıran tüm sporcularımız tebrik ediyorum” dedi. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İlaçlama çalışmaları sürüyor28 Temmuz 2020 Salı 02:32
  • EGO'da koltuk anketi28 Temmuz 2020 Salı 01:29
  • ASKİ'den abonelere uyarı!27 Temmuz 2020 Pazartesi 11:00
  • Çankırılılar Gecesiyle başladı27 Temmuz 2020 Pazartesi 05:19
  • Protokol imzalandı, yüzde 30 indirim Desteği27 Temmuz 2020 Pazartesi 04:53
  • Zirvekent’te Park Açıldı27 Temmuz 2020 Pazartesi 04:21
  • Keçiören'de evsel atıklar " ALO ÇÖP ACİL" ile toplanıyor27 Temmuz 2020 Pazartesi 04:12
  • Çocuk Meclisinden tasarım maskeler27 Temmuz 2020 Pazartesi 04:02
  • Ürünler internetten satılacak!27 Temmuz 2020 Pazartesi 03:48
  • Başkan Oğuz esnafı yalnız bırakmıyor, “Esnafımızın her zaman yanındayız”27 Temmuz 2020 Pazartesi 02:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti