Madalyasız ödül töreni üzdü

Pursaklar Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün düzenlediği basketbol turnuvasında birinci olan takım öğrencilerine birer sembolik madalya yerine, temsil ettikleri okula bir adet kupa verilmesi hayal kırıklığıyla karşılandı.

Pursaklar Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün düzenlediği basketbol turnuvasında birinci olan takım öğrencilerine birer sembolik madalya yerine, temsil ettikleri okula bir adet kupa verilmesi hayal kırıklığıyla karşılandı.

Pursaklar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda İl, İlçe, Bölge ve Ulusal düzeyde sportif alanlarda dereceye giren öğrenciler için Pursaklar Belediyesi Spor Salonunda ödül töreni gerçekleşti. “Liselerarası Basketbol Turnuvası’nda birinci Öncü Koleji’nin Basketbol Takımı, ikinci Ayyıldız Anadolu Lisesi, üçüncü Dede Korkut Anadolu Lisesi oldu.

Başarılı Basketbol Takımları’na ödül olarak, okulları adına bir kupa verildi. Her biri ayrı ayrı sembolik bir madalya bekleyen başarılı öğrenciler, okulları için tek bir kupa verilmesi karşısında büyük bir hayal kırıklığı yaşadılar.

GENÇLERE SPORU SEVDİRMELİYİZ

Pursaklar Belediyesi Spor Salonunda gerçekleştirilen ödül törenine Pursaklar Kaymakamı İhsan Kara, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıçgil, Gençlik ve Spor ilçe Müdürü Alpaslan Yalçınkaya, başarı kazanan öğrenciler, öğretmenleri ve velileri katıldı. Pursaklar Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Alpaslan Yalçınkaya törende yaptığı konuşmada birinci olan takım sporcularını kutladı. Törende, spor yapmanın gençleri kötü alışkanlıklardan koruyacağı ve öğrenciler arasında sporun teşvik edilmesinin önemli olduğunun altı çizildi.

MASA TENİSİNDE DEDE KORKUT BİRİNCİ OLDU

Masa tenisinde ise birinciliği Dede Korkut Anadolu Lisesi alırken ikinci Öncü Koleji A Takımı, üçüncü Öncü Koleji B Takımı oldu. Dart’ta da birinciliği de ikinciliği de Öncü Koleji kazandı.

KAPTANDAN KOÇ’A TEŞEKKÜR

Turnuvada birinci olan Öncü Koleji Basket Takımı’nın Kaptanı Taha Vefa, bu tür organizasyonların derslerine pozitif katkı sağladığını söyledi. Derslerinden kalan boş vakitlerinden fedakarlık edip çok çalıştıklarını; birinci gelerek çok mutlu olduklarını belirten Taha Vefa, başarılarında büyük pay sahibi koçları ve Beden Öğretmenleri Cafer Kastamonu Hoca’ya da teşekkür etti.

MADALYA VERİLMEMESİ ÜZDÜ

Gençleri kötü alışkanlıklardan koruyan spora teşvik etmek için bu tür organizasyonlar düzenleyen Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün, birincilik elde eden öğrencilere sadece okulda kalacak olan bir kupa vermesi eleştirilere neden oldu. Ödül törenine büyük bir heyecanla katılan ve sembolik de olsa bir madalya alacaklarını umut eden öğrenciler, bu sene takım oyunlarında madalya verilmeyeceği yönündeki açıklamayla hayal kırıklığına uğradılar.,

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