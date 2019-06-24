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Madalyaya doydular

Kırşehir’de düzenlenen ‘İller Arası Neşet Ertaş  Wushu Kung-fu Şampiyonası’nda Başkent temsilcisi Çağlar Spor Kulübü takımı 5 altın, 4 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı. 
Madalyaya doydular

Kırşehir’de 21-23 Haziran tarihleri arasında ‘İller Arası Neşet Ertaş Wushu Kung-fu Şampiyonası' düzenlendi. Şampiyonaya çevre 9 ilden toplam 171 sporcu ve 6 kulüp katıldı. Şampiyonada Ankara’yı temsil eden Çağlar Spor Kulübü Wushu Kung-fu takımı müsabakalarda 5 altın, 4 gümüş, 2 bronz madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti. Başkent temsilcisi, gösterdiği bu başarı ile şampiyonluk kupasını kazandı. 

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HEDEF: YENİ SPORCU KEŞFETMEK 

Çağlar Spor Kulübü Antrenörü Enes Çağlar, “ Sporcularımız genel anlamda iyiler, bu maçlar ile tecrübe kazanarak ilerideki Türkiye şampiyonalarına yoğun bir şekilde hazırlanıyorlar. Hedefimiz her zaman olduğu gibi ülkemize madalyalar kazandıran sporcu keşfetmek ve onlar ile bu başarıyı tatmak” dedi.

Ramazan Saygılı/HABERVAKTİM-

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