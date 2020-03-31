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Maden işçileri süresiz yıllık izne çıkartıldı

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, koronavirüs nedeniyle maden işçilerinin ikinci bir emre kadar süresiz yıllık izne çıkartıldığını açıkladı.
Maden işçileri süresiz yıllık izne çıkartıldı

Corona virüsü salgını nedeniyle maden işçilerinin süresiz yıllık izne çıkartıldığını belirten Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, madencilerin sosyal haklar dışında herhangi bir gelir kaybının olmayacağını söyledi.

Maden ocaklarında tedbir amaçlı çok az sayıda işçi bırakıldığını ve iki madenci dışında hiç bir madencide virüs görülmediğini belirten Mutlu, üretime ne zaman geçileceği konusunda tarihin belli olmadığını söyledi.

İŞÇİLER HAKLARINI ALACAKLAR

İşçilerin senelik izindeymiş gibi haklarını alacaklarını ifade eden Mutlu, sözlerini şöyle sürdürdü;

*Daha önce kurum yetkilileri ve bakanlık düzeyinde yapılan toplantılar neticesinde kurumda çalışan arkadaşların bir kısmı izne çıkartılarak esnek mesai sistemine geçmiştik.

"ÜRETİMİN DURMASI ZARURİ HALE GELDİ"

*Korona virüsten dolayı yapılan mücadelede işçinin tamamen izne çıkartılarak üretimin durması zaruri hale geldi. Ülke şu anda zor bir süreçten geçiyor. Kurumda çalışan işçi sayısının yüksek olması Zonguldak'ta durumunun ciddiyetinden dolayı üretim durdurulmuştur.

*Sadece iş yerlerinde zaruri nedenlerden dolayı çok az sayıda işçi görevlendirilmiştir. İşçi kardeşlerimiz idari izinli olduğundan dolayı senelik izindeymiş gibi haklarını alacaklardır. Sürecin nasıl olacağını kestiremedimiz için idari izin konusunda bir tarih yok.

*Şu anda ikinci bir emre kadar işçi arkadaşlarımız izne çıkartıldı. Gelişmelerin durumuna göre iş yerindeki çalışma hayatını şekillendireceğiz.

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