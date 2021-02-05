Maden sektörü ocak ayında 353,3 milyon dolarlık ihracat yaptı

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Dinçer, "İhracat gerçekleştirdiğimiz ülkeler şu dönemde erittikleri stokları sonrası, 2021 yılında daha yüksek hacimle alıma başladılar." dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen Türk maden sektörü, bu yılın ocak ayında 148 ülkeye 353,3 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Dinçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yılı 4,27 milyar dolarlık ihracat ile kapatan Türk maden sektörünün, ocak ayında 148 ülkeye 353,3 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini söyledi.

Dinçer, maden sektörünün ihracatında geçen yılın aynı ayına göre miktar bazında yüzde 3,4’lük, değer bazında ise yüzde 7,3’lük artış yaşandığını ifade ederek, ocak ayı ihracatının 145,7 milyon dolarını da doğal taşın oluşturduğunu dile getirdi.

"Ocak ayı ihracatımızın yüzde 41’ini doğal taş, yüzde 30’unu metalik cevherler, yüzde 20’sini endüstriyel mineraller, yüzde 5’ini ise ferro alyaj ihracatı oluşturdu” ifadelerini kullanan Dinçer, en çok ihraç edilen ilk 5 ürünün sırasıyla blok mermer/traverten, işlenmiş mermer, çinko cevherleri, işlenmiş traverten ve feldspat olduğunu, 148 ülkeden oluşan ihracat listesinin ilk beşinde ise Çin, ABD, Bulgaristan, İspanya ve İtalya'nın yer aldığını dile getirdi.

Dinçer, Çin pazarında geçen yılın ocak ayına oranla yüzde 4’lük, ABD’de yüzde 26,16’lık, Bulgaristan’da yüzde 38,84’lük bir büyüme yaşadıklarını belirterek, “Doğal taş ihracatımızda ise ilk 5 ülke Çin, ABD, İsrail, Hindistan ve Fransa oldu. Geçtiğimiz yıl doğal taş ihracatımızda üçüncü sırada yer alan Suudi Arabistan’a yapılan doğal taş ihracatımız ise ocak ayında tamamen kesildi.” ifadelerini kullandı.

Maden ihracatının 135 milyon dolarlık kısmının Çin’in de aralarında bulunduğu Uzak Asya ülkelerine gerçekleştiğini kaydeden Dinçer, 109,6 milyon dolarlık kısmının Avrupa Birliği ülkelerine yapıldığını, yine sanayinin geliştiği bir diğer bölge olan Kuzey Amerika’ya ise 34,9 milyon dolarlık ihracat yapıldığını söyledi.

"2021’de beklentimiz ihracatta artış yaşanacağı yönünde"

Dinçer, pandeminin zorlu koşullarına rağmen 2020 yılını 4,27 milyar dolarla kapattıklarını, aşılama haberleri nedeniyle 2021’e daha iyimser bir havada girdiklerini aktararak, 148 ülke pazarında derinleşmek adına çalışmaların kesintisiz devam ettiğini söyledi.

Dijital tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine yeni normalin oluşturduğu kanallar üzerinden devam edileceğine, ülke ziyaretlerinin ise sanal olarak gerçekleşeceğine işaret eden Dinçer, şunları kaydetti:

“22 Şubat-4 Mart tarihleri arasında Mısır, Ürdün ve Cezayir’e, 8-19 Mart tarihleri arasında Birleşik Krallık’a sanal ticaret heyeti gerçekleştireceğiz. Bangladeş-Tayvan ticaret heyetlerimizi ise 29 Mart-6 Nisan tarihleri arasında düzenleyeceğiz. 12-16 Nisan tarihleri arasında ise bir diğer pazarımız olan Rusya’ya sanal ticaret heyetiyle gideceğiz. İşlenmiş doğal taşta lider pazarımız olan ABD’de ve en prestijli doğal taş fuarının gerçekleştirildiği İtalya’da fiziki fuar katılımımız olacak. Aşılama çalışmalarındaki gelişmeler paralelliğinde katılım kararı aldığımız diğer fiziki fuarlar ve tanıtım etkinliklerimiz de netleşecek. Sanal ülke ziyaretlerimizi ise yıl boyu sürdüreceğiz.”

Dinçer, ekonomi üstündeki risklerin yavaş yavaş azalması ve 2021 büyüme tahminlerinin pozitife dönmesinin de maden sektörü üzerinde olumlu etkisinin olduğuna dikkati çekerek, “Sektör olarak 2021 yılında sanayi ham maddelerinde ve doğal taşta çok büyük düşüşler yaşanacağını düşünmüyoruz. Bugüne kadar pandemi nedeniyle seyahatlerin yapılamaması ve seçili ürün alınamaması sebebiyle, ihracat gerçekleştirdiğimiz ülkeler şu dönemde erittikleri stokları sonrası, 2021 yılında daha yüksek hacimle alıma başladılar. Dolayısıyla 2021’de beklentimiz ihracatta artış yaşanacağı yönünde.” açıklamasını yaptı.

"Türk madenciliğinin daha dinamik bir çerçeveye oturması için bunların yapılması elzemdir"

İMİB Başkanı Dinçer, enerji ve ham madde kaynağı olması bakımından son derece stratejik bir noktada bulunan Türk maden sektörünün gelişim potansiyeline de değinerek, “Ülkemiz, dünya maden çeşitliliği sıralamasında 10. sırada yer alıyor. Dünya, metal maden rezervlerinin yüzde 0,5’i, endüstriyel ham madde rezervlerinin yüzde 2,5’i, kömür rezervlerinin yüzde 2’si ülkemizde bulunmaktadır.” dedi.

Bu yıl en önemli beklentilerinin, maden arama, çıkarma ve işleme süreçlerine ilişkin sektörü daha ileriye taşıyacak, iş süreçlerini hızlandıracak, kapsamı büyütecek düzenlemeler yapılması olduğunun altını çizen Dinçer, şunları kaydetti:

"Ham madde ve enerji kaynağı olması bakımından stratejik bir noktada bulunan ve aynı zamanda rezerv ve çeşitlilik bakımından dünyanın 10. büyüğü olan Türk madenciliğinin daha dinamik bir çerçeveye oturması için bunların yapılması elzemdir. Bu noktadaki beklentilerimizi bakanlıklarımıza ve ilgili bütün kurumlara ilettik. Bu konularda olumlu geri dönüşler almaya başladık. Geçtiğimiz hafta Tarım ve Orman Bakanlığımızdan orman izin başvurularımızın bundan sonraki dönemde en geç üç ay içerisinde sonuçlandırılacağı sözünü aldık. Sektörümüz için önem arz eden tüm konularda ülkemizin geleceği için bütün tarafların üzerine düşeni yapacağına inanıyoruz. İhracatımız daha da yükselebilir ancak madencilik faaliyetlerinin yapılabilmesi için izin süreçlerinin hızlanması gerekir ve tek durak ofisle madencilik sektörünün iş ve işlemlerinin yürütülmesi gerektiğini düşünüyoruz. 2021, bu açıdan bir milat olabilir."