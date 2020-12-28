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Maden suyu şişesinden örümcek çıkınca tazminat davası açtı

Esenyurt'ta yaşayan Metehan Dağdelen, bir zincir marketten satın aldığı 6'lı maden suyundan kapağı açılmamış şişelerden birinin içinde örümcek görmesi üzerine Tüketici Mahkemesine başvurdu.
Maden suyu şişesinden örümcek çıkınca tazminat davası açtı

Davacı Metehan Dağdelen'in avukatı Burak Temizer aracılığıyla Bakırköy Tüketici Mahkemesine delil tespiti için sunulan dava dilekçesinde, Dağdelen'in 1 Kasım'da ikametine yakın bir zincir marketten 6'lı maden suyu aldığı anlatıldı.

Dağdelen'in henüz kapağı açılmamış şişelerden birinin dibinde örümcek gördüğü kaydedilen dilekçede, ürünün kapalı olup olmadığı ve ait olduğu firmanın tespit edilmesi istendi.

Mahkeme, dilekçeyle birlikte delil olarak sunulan maden suyunu gerekli incelemelerin yapılması için bilirkişiye gönderdi.

Gıda Mühendisi bilirkişi tarafından hazırlanan raporda, şişenin dibinde örümcek bulunduğu, ürünün bahsi geçen firmaya ait olduğu, kapağında ise hiçbir dezenformasyona rastlanmadığı belirtildi.

Davacı Dağdelen'in avukatı Temizer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakırköy Tüketici Mahkemesi nezdinde delil tespiti isteminde bulunduklarını belirterek, "Gıda mühendisi bilirkişinin raporuyla da sodanın ağzının kapalı olduğu ve dışarıdan da kapak açılmaksızın sodaya bu tip bir örümceğin konulmasının mümkün olmadığı tespit edildi. Müvekkil ve ailesi bundan böyle tüm içeceklere ve hatta yiyeceklere şüpheyle yaklaşacak. Kendilerinde halihazırda özellikle içeceklere karşı obsesyon gelişmiş durumda. Delil tespitinin ardından aynı mahkemede davalı üretici firmaya karşı 50 bin TL'lik manevi tazminat davası açtık." ifadelerini kullandı.

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