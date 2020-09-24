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Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü yurt dışında işletme faaliyetleri yapabilecek

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün "Yurtdışı Faaliyetlerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü yurt dışında işletme faaliyetleri yapabilecek

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), yurt dışında arama ve araştırma çalışmaları yapmak, program ve projeler geliştirmenin yanı sıra işletme faaliyetleri de yapabilecek.

MTA'nın "Yurtdışı Faaliyetlerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, MTA'nın yurt dışında arama ve araştırma faaliyetleri ile ilgili olarak yurti çinde ve yurt dışında şirket kurmasına, yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilerle yurt içinde ve yurt dışında şirket veya ortaklık kurmasına, imtiyazlı ortak olmasına, şirketler veya ortaklıklarla ilgili her türlü pay, hisse senedi ve diğer ortaklık paylarının alınıp satılmasına, yurt dışında çalışma büroları açılmasına, harcama yapılmasına, personel çalıştırılmasına, personelin niteliği ve niceliğine, görevlendirilmelerine, görev sürelerine ve ücretlerine ilişkin usul ve esasları yeniden düzenlendi.

Yönetmelik değişikliğiyle MTA yurt dışı faaliyetlerinde yer bilimleriyle ilgili uygulamalı, temel, bilimsel ve teknolojik yöntemlerle araştırma, inceleme ve arama faaliyetlerini yapmak, jeolojik bilgileri üretmek, arama ve araştırma çalışmaları yapmak, program ve projeleri geliştirmek ile birlikte işletme faaliyetleri yapabilecek.

Ayrıca, MTA, yurt dışında doğal kaynak aramak, araştırmak, bulmak ve bulunmasına yönelik altyapı bilgileri üretmek, ürettirmek, işlettirmek, her türlü jeolojik ve jeofizik verileri toplamak, bu bilgileri arşivlemek ve değerlendirmek gibi faaliyetleriyle birlikte doğrudan bu kaynakların işletilmesini de gerçekleştirebilecek.

Öte yandan MTA, yurt dışı faaliyetlerini yerine getirmek üzere, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşlerini alarak bakan onayıyla kendisi veya kurulan şirket aracılığıyla yurt içinde ve yurt dışında ilgili ülkenin mevzuatına göre şirket kurabilecek.

MTA, kendisi veya kurulan şirket aracılığıyla kamu kurum ve kuruluşlarına ait yerli veya yabancı şirketlere yurt içinde ve yurt dışında imtiyazlı ortak olabilecek, bunlarla ortak proje yürütebilecek ve ortak şirket kurabilecek.

Şirket yönetim kurulu üye sayısı, üyelerin atanması ve görev süreleri ile yönetim kurulu üyelerine ve şirket personeline ücret ödenmesine ilişkin usul ve esaslar şirket esas sözleşmesinde belirtilecek. Şirketin işleyişi, harcamaları ile şirkette çalıştırılacak personelin çalışma usul ve esasları ise tabi olduğu ülke mevzuatı dikkate alınarak şirket yönetim kurulunun kararıyla belirlenecek.

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