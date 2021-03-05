Madencilik şubatta ihracatını en çok artıran sektör oldu

Türkiye’nin şubat ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 9,6 artışla 16,1 milyar dolar olarak gerçekleşirken, 141 ülkeye toplam 415,5 milyon dolar değerinde ihracat yapan madencilik dış satımını en çok arttıran sektör oldu.

Sektörün ihracatında geçen yılın aynı ayına kıyasla değer bazında yüzde 47,21 artış yaşanırken, toplam ihracat ilk 2 aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,71’lik artışla 768,7 milyon dolar oldu.

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Dinçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, maden sektörü şubat ayı ihracatının 415,5 milyon dolar olduğunu, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 47,21 arttığını ve söz konusu rakamın 278,9 milyon dolarını doğal taş ihracatı oluşturduğunu ifade etti.

Dinçer, doğal taş ihracatında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,45’lik artış grafiği yakaladıklarını belirterek, “Buradaki artışı önemsiyoruz çünkü dünyanın doğal taşta en büyük dört ihracatçısından biriyiz. Hedefimiz dünya ihracatında pazar payımızı arttırmak.” dedi.

Doğal taş ihracatının 160,8 milyon dolarlık kısmını işlenmiş doğal taş, 118,1 milyon dolarlık kısmını ise blok doğal taş ihracatının oluşturduğunu kaydeden Dinçer, maden ihracatının ürün grubu bazında incelendiğinde en çok ihracatın metalik cevherler grubunda yapıldığını gördüklerini dile getirdi.

Dinçer, şubat ayı sonu itibarıyla, metalik cevherler ihracatında yüzde 64,65 artış ile 271,7 milyon dolar ihracat gerçekleştirildiğini ifade ederek, “Endüstriyel minerallerde yüzde 9,83’lük artışla 148,3 milyon dolar, ferro alyajlarda ise yüzde 52,09 artışla 37,5 milyon dolar değerinde ihracat yapıldı. Alt ürün grubu bazında bakıldığında ise en çok ihracat gerçekleştirilen ilk 5 ürün blok mermer-traverten, işlenmiş mermer, çinko cevherleri, işlenmiş traverten ve krom cevherleri oldu.” değerlendirmesinde bulundu.

En çok ihracat yapılan ülke Çin

Maden sektöründe en çok ihracat yapılan ülkelerin Çin, ABD, Belçika, İspanya ve İtalya olduğunu anımsatan Dinçer, “Doğal taş grubunda en çok ihracat gerçekleştirdiğimiz ilk 5 ülke ise Çin, ABD, Fransa, İsrail ve Hindistan oldu. Bununla birlikte Suudi Arabistan’a yapılan maden ihracatında 2 aylık dönemde geçen yıla kıyasla yüzde 98,99’luk, doğal taş ihracatında yüzde 99,34’lük düşüş yaşandı. Suudi Arabistan, doğal taş ihracatı gerçekleştirdiğimiz ülkeler arasında 3’üncü sıradan 63’üncü sıraya geriledi.” ifadelerini kullandı.

Dinçer, geçen yılı salgın ve yeni normale uyum sağlama süreci ile geçirdiklerini, üretim ve ihracatta duraksamalar yaşadıklarını hatırlatarak, “Bu sebeple ihracat performansımızı 2020 yılı değil 2019 yılının aynı dönemine oranla değerlendirmek çok daha gerçekçi olur. Bu bakış açısıyla değerlendirme yaptığımızda, ilk iki aylık dönemde maden sektörü ihracatımızın 2019 yılının aynı dönemine oranla yüzde 28 artış gösterdiğini söyleyebiliriz. Aynı değerlendirme ile doğal taş ihracatımızda 2019 yılına oranla yüzde 10, metalik cevherlerde yüzde 63, endüstriyel minerallerde yüzde 8, ferro alyajlarda ise yüzde 76 artış yaşandı”.

Salgın koşullarına rağmen aşı uygulamalarının hız kazanması ve kontrollü normalleşme sürecine girilmesinin, bu seneki olumlu havanın devam etmesine katkı sağladığını aktaran Dinçer, yeni normalle birlikte ülke ziyaretlerinin sanal ortamda sene boyu devam edeceğini söyledi.

Dinçer, 8-19 Mart'ta Birleşik Krallık ’a, 12-16 Nisan'da ise Rusya’ya sanal ticaret heyetiyle gideceklerini belirterek, “Bunların yanı sıra işlenmiş doğal taşta önemli pazarlarımızın başında gelen ABD’de ve İtalya’da yapılacak fuarlara ise fiziki olarak katılım sağlayacağız.” dedi.

"İlerleyen aylarda da artışın süreceğini öngörüyoruz"

Dinçer, ekonomik anlamda beklentilerin yükselmesi ve bu yılın büyüme tahminlerinin pozitif yönde seyretmesinin sektörü olumlu anlamda etkilemeye devam ettiğini ifade etti.

İhracat gerçekleştirdikleri ülkelerin, seyahat kısıtlamaları yüzünden seçili ürünleri alamaması nedeniyle stoklarını erittiğini belirten Dinçer, “Bu yıl yüksek hacimle alımlar yapılmaya başlandı. Bu sayede madencilik sektörü olarak ihracatta önemli bir performansa imza attık. İlerleyen aylarda da artışın süreceğini öngörüyoruz.” yorumunda bulundu.

Dinçer, dünya maden çeşitliliği sıralamasında 10’uncu sırada yer alan Türkiye’nin, 80 türde madene, 650 farklı renk ve desende mermere, 150 farklı çeşitlikte de doğal taşa sahip olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

“Sektörümüz, gücünü güçlü ve çeşitliliği zengin rezervlerinden alıyor. Bu gücümüzü ihracat rakamlarına da yansıtmayı sürdüreceğiz. 2021’deki bir diğer beklentimiz ise maden arama, çıkarma ve işleme süreçlerinde sektörün gelişimini sağlayacak düzenlemelerin yapılmasıdır. İMİB olarak taleplerimizi ilgili kurumlara iletmeyi sürdürüyoruz. Böylesi önemli bir çeşitliliğe ev sahipliği yapan Türk madenciliğinin daha üst seviyelere çıkabilmesi için bütün yetkili mercilerin de üzerine düşen görevleri yerine getireceğine inanıyoruz.”