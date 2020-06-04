  • BIST 109.631
  • Altın 369,530
  • Dolar 6,7311
  • Euro 7,5831
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 20 °C
»

Madenlerde 'yeni normal' başladı

Türkiye Taşkömürü Kurumu ve Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu'nun üretime başladığı bildirildi.
Madenlerde 'yeni normal' başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, maden sektöründe "yeni normal"in başladığı belirtildi.

Buna göre, olası vakalara karşı karantina odaları tespit edildi. Madenlerde maske ve eldiven takma zorunluluğu getirildi. Ocak içinde faytonlarda sosyal mesafe uygulaması başlatıldı.

Personelin maden ocağına giriş çıkışları iş yeri hekimi gözetiminde yapılırken, ayrıca servis ve banyolar da her gün dezenfekte ediliyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Akaryakıttaki indirimle 6 milyar lira vatandaşın cebinde kalacak04 Haziran 2020 Perşembe 12:50
  • Borsa İstanbul'dan 'manipülatörlere kulak asmayın' uyarısı04 Haziran 2020 Perşembe 12:49
  • Arıcılar bu yıl bal verimi ve kalitesinden umutlu04 Haziran 2020 Perşembe 12:47
  • Bakan Pakdemirli: Bu yıl 2 bin 305 ton orkinos avlanabilecek04 Haziran 2020 Perşembe 11:55
  • Yaş meyve ve sebze ihracatında aslan payı Akdeniz'in04 Haziran 2020 Perşembe 11:26
  • Otomatik vites satışları 'gaza' bastı04 Haziran 2020 Perşembe 11:08
  • Merkez Bankası Mayıs Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu yayımlandı04 Haziran 2020 Perşembe 11:07
  • Borsa güne yükselişle başladı04 Haziran 2020 Perşembe 10:08
  • Bakan Pekcan: Habur ve Gürbulak kapıları açıldı04 Haziran 2020 Perşembe 10:08
  • ABD'nin ham petrol stokları azaldı04 Haziran 2020 Perşembe 09:39
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti