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Madımak esprisiyle Alevileri kızdıran Pınar Fidan kimdir?

Pınar Fidan adlı komedyenin yaptığı Madımak esprisi Alevi vatandaşları kızdırdı. Peki Pınar Fidan’ın Madımak esprisi neydi, Pınar Fidan Aleviler için ne dedi, Pınar Fidan kimdir?
Madımak esprisiyle Alevileri kızdıran Pınar Fidan kimdir?

Türkiye korona virüsle mücadeleye odaklanmışken, Pınar Fidan adlı bir standapçının yaptığı Madımak esprisi Alevi vatandaşları kızdırdı. 

Peki Pınar Fidan’ın Madımak esprisi neydi, Pınar Fidan Aleviler için ne dedi, Pınar Fidan kimdir
Pınar Fidan stand – up gösterisi yapan biri. 

Tuz Biber adlı gösterisinde, Madımak olayına göndermede bulunarak "Toplayıp hepsini bir otele tıkıp yakabilirsin. Geçmişte örnekleri var" şeklinde espri yaptı. 

Fidan’ın bu esprisi Alevi vatandaşların tepkisini çekerken, ayrımcı bir dil kullandığı eleştirileri yapıldı. 

Özellikle sosyal medyada Alevi vatandaşlar komedyen Pınar Fidan’a büyük tepki gösterdi. 

Fidan’a tepki gösteren ilk isimlerden sanatçı ve siyasetçi Sabahat Akkiraz, “İnsanların otele doldurulup yakılması, ibadethaneleri ile dalga geçmek, onlara yapılan saldırılar espri konusu değildir gerçekten. Pınar Fidan denen bu zavallı Alevilerle dalga geçip, acılarına gülünce belki ünlü olabilir ama insan olamaz” paylaşımı yaptı. 

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Tepkiler üzerine Fidan ınstagram hesabını kapatmak zorunda kaldı. 

Fidan ardından da bir açıklama yaparak, kendisinin de Alevi olduğunu, gösterisinde kullandığı o ifadelerin tamamen ironi olduğunu, yanlış anlaşıldığını söyledi. 

Fidan açıklamasında “İnsanların gelen düşüncesini tekrar ederek aslında anladığınızın aksine öyle düşünenlerle dalga geçiyorum” dedi. 

"BEN DE ALEVİYİM, İRONİ YAPTIM"

Pınar Fidan'dan açıklama

Alevi düşmanı ilan edilmesine şaşırdığını belirten Fidan, “Orada alevi diye bahsettiğim kişi dayım” ifadesini kullandı. 

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Pınar Fidan’ın açıklaması şöyle: 

"Merhaba arkadaşlar. Uğraşmak istemedim başta ama bu kadar kişi tarafından yanlış anlaşıldı bir kere daha buradan açıklayayım. İzlediğiniz videoda tam tersini düşündüğüm bir şeyi ironi olarak anlatıyorum. Mizah dalga geçmek yada küçümsemek için değil eleştirmek için yaptığımız bir şey. İnsanların gelen düşüncesini tekrar ederek aslında anladığınızın aksine öyle düşünenlerle dalga geçiyorum.  Önemi yok ama ben aleviyim ve alevi düşmanı olduğumu düşünüp beddua, küfür ve hakaret eden bu kadar çok insan olabilmesine şaşırdım ve üzüldüm. Bunun benimle ilgili olmadığını biliyor ama hepimizi için üzücü. Videonun başı sonu olmadığı içinde yanlış anlaşılmış olabilir.  Orada alevi diye bahsettiğim kişi dayım. Can sağlığı diyelim ne diyelim."

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Madımak esprisi ile Alevileri kızdıran Pınar Fidan, video paylaşım sitesi Youtube'da Ofansif Mizah adında bir program yapıyor.

Bir mizah türü olan Ofansif Mizahın belirgin özelliği "Saldırgan, hatır kırıcı" olması olarak gösteriliyor.

 

 

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