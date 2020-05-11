  • BIST 98.456
  • Altın 388,852
  • Dolar 7,0790
  • Euro 7,6712
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 15 °C
»

Madımak telaşı

İç Anadolu kültürünün lezzetleri arasında yer alan, doğada kendiliğinden yetişen madımak otu, Başkentli kadınlar tarafından ellerindeki bıçaklar yardımıyla tek tek toplanıyor. 
Madımak telaşı

 Doğada kendiliğinden yetişen ve birçok derde deva olduğu düşünülen madımak otu içerisinde bulunduğumuz ilkbahar aylarında toplanmaya başlandı. Bugünlerde kırlardaki yeşil alanların yolunu tutan Başkentli kadınlar, çiğ veya pişmiş olarak tüketilen madımağı ellerinde bıçaklarla tek tek topluyor.

ÇEŞİT ÇEŞİT OT İÇERİSİNDEN MADIMAK’I SEÇİP TOPLUYORLAR 

Madımak toplamak için kırsal alanlara gitmeye başlayan kadınlar, bir bıçak yardımıyla madımakları tek tek toplayarak poşetlere dolduruyor. Kadınlar, pek çok ot arasında yetişen madımağı seçmekte zorlanmıyor; ancak toplama işi saatlerce sürebiliyor. Aile üyeleriyle madımak toplamaya giden kadınlar, çay ve yemek molası vererek doğanın ve sıcak havanın tadını çıkarmayı da unutmuyor. Günün sonunda kadınlar kilolarca madımak otu toplayarak evinin yolunu tutuyor. 

KURUTULUYOR VEYA DERİN DONDURUCUDA SAKLANIYOR

Bahar yağmurlarıyla doğada kendiliğinden çıkan madımak mart ayı gibi toprakta çıkmaya başlıyor, haziran, temmuz ayı gibi bitiyor. Toplanan madımaklar temizledikten sonra kurutuluyor ya da derin donduruculara koyuluyor. Besin değeri bir hayli yüksek  ve toplaması bir hayli zahmetli madımak otunun kilosu 10 ila 20 TL arasında satılıyor. 

ÇİĞ YA DA PİŞMİŞ OLARAK TÜKETİLİYOR

Birçok hastalığa iyi geldiği bilinen madımak otu, sofraların vazgeçilmezi. Yaz-kış tüketilebilen madımak otu, çiğ ya da sebze gibi pişirilerek yenilebiliyor. Madımak otunun yemeği ve salatası oluyor; hamur işlerinin içine kullanılıyor. Madımak otunun suyu da çay gibi içilebiliyor. Doğada kendiliğinden yetişen madımak, kışın kullanmak üzere kurutuluyor ya da konservesi yapılarak poşetlenip saklanıyor. Kimi kadın doğadan kendiliğinden yetişen madımak otun toplayıp satarak aile bütçesine katkı sağlıyor. 

 MADIMAK OTU ŞİFA SAÇIYOR

Uzmanlar, madımak otunun sağlığa çok sayıda faydasının olduğunu belirtiyor. Madımağın; hipertansiyon, kalp hastalıkları, şeker hastalığı, böbrek rahatsızlığı, idrar söktürme, mide ve bağırsağı rahatlatma, güçlü antioksidan özelliği, kanser ve damar sertleşmesine iyi geldiği belirtiliyor. Madımaktan hazırlanan çayın ishali durdurma, yüksek kan şekerini dengeleme özelliğinin bulunduğu da kaydediliyor. Madımak en besleyici diyet yemeği olarak da tavsiye ediliyor.

OSMAN AKDOĞAN /  İLKSAYFA


 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Su Kesintisi 11 Mayıs 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ11 Mayıs 2020 Pazartesi 09:09
  • Türkiye koronavirüs tablosu, Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi öldü?10 Mayıs 2020 Pazar 19:10
  • Koronavirüsten kaç kişi öldü? Koronavirüsete son durum...10 Mayıs 2020 Pazar 09:10
  • Ankara Baraj Doluluk Oranı 10 Mayıs 2020 - ASKİ10 Mayıs 2020 Pazar 09:09
  • 10 bin siperli maske desteği 09 Mayıs 2020 Cumartesi 13:25
  • İki günlük sokağa çıkma yasağı boyunca hangi akaryakıt istasyonu ne zaman açık olacak?09 Mayıs 2020 Cumartesi 13:22
  • Altındağ Belediyesi’nden esnafa hijyen paketi08 Mayıs 2020 Cuma 14:23
  • Instagram'da büyük hata...08 Mayıs 2020 Cuma 12:19
  • Korona sürecinde en çok hangi meyve ve sebzeyi tükettik? Hangi meyvenin satışında günlük rekor kırıldı?08 Mayıs 2020 Cuma 10:48
  • Ankara’nın suyu içilebilir mi? Başkent’in suyu temiz ve kaliteli 08 Mayıs 2020 Cuma 09:51
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti