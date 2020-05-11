Madımak telaşı

İç Anadolu kültürünün lezzetleri arasında yer alan, doğada kendiliğinden yetişen madımak otu, Başkentli kadınlar tarafından ellerindeki bıçaklar yardımıyla tek tek toplanıyor.

Doğada kendiliğinden yetişen ve birçok derde deva olduğu düşünülen madımak otu içerisinde bulunduğumuz ilkbahar aylarında toplanmaya başlandı. Bugünlerde kırlardaki yeşil alanların yolunu tutan Başkentli kadınlar, çiğ veya pişmiş olarak tüketilen madımağı ellerinde bıçaklarla tek tek topluyor.

ÇEŞİT ÇEŞİT OT İÇERİSİNDEN MADIMAK’I SEÇİP TOPLUYORLAR

Madımak toplamak için kırsal alanlara gitmeye başlayan kadınlar , bir bıçak yardımıyla madımakları tek tek toplayarak poşetlere dolduruyor. Kadınlar, pek çok ot arasında yetişen madımağı seçmekte zorlanmıyor; ancak toplama işi saatlerce sürebiliyor. Aile üyeleriyle madımak toplamaya giden kadınlar, çay ve yemek molası vererek doğanın ve sıcak havanın tadını çıkarmayı da unutmuyor. Günün sonunda kadınlar kilolarca madımak otu toplayarak evinin yolunu tutuyor.

KURUTULUYOR VEYA DERİN DONDURUCUDA SAKLANIYOR

Bahar yağmurlarıyla doğada kendiliğinden çıkan madımak mart ayı gibi toprakta çıkmaya başlıyor, haziran, temmuz ayı gibi bitiyor. Toplanan madımaklar temizledikten sonra kurutuluyor ya da derin donduruculara koyuluyor. Besin değeri bir hayli yüksek ve toplaması bir hayli zahmetli madımak otunun kilosu 10 ila 20 TL arasında satılıyor.

ÇİĞ YA DA PİŞMİŞ OLARAK TÜKETİLİYOR

Birçok hastalığa iyi geldiği bilinen madımak otu , sofraların vazgeçilmezi. Yaz-kış tüketilebilen madımak otu, çiğ ya da sebze gibi pişirilerek yenilebiliyor. Madımak otunun yemeği ve salatası oluyor ; hamur işlerinin içine kullanılıyor. Madımak otunun suyu da çay gibi içilebiliyor . Doğada kendiliğinden yetişen madımak , kışın kullanmak üzere kurutuluyor ya da konservesi yapılarak poşetlenip saklanıyor. Kimi kadın doğadan kendiliğinden yetişen madımak otun toplayıp satarak aile bütçesine katkı sağlıyor.

MADIMAK OTU ŞİFA SAÇIYOR

Uzmanlar, madımak otunun sağlığa çok sayıda faydasının olduğunu belirtiyor. Madımağın; hipertansiyon, kalp hastalıkları, şeker hastalığı, böbrek rahatsızlığı, idrar söktürme, mide ve bağırsağı rahatlatma, güçlü antioksidan özelliği, kanser ve damar sertleşmesine iyi geldiği belirtiliyor. Madımaktan hazırlanan çayın ishali durdurma, yüksek kan şekerini dengeleme özelliğinin bulunduğu da kaydediliyor. Madımak en besleyici diyet yemeği olarak da tavsiye ediliyor.

OSMAN AKDOĞAN / İLKSAYFA



