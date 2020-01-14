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Maganda kurşunu damadı vurdu

'Gelenek' diye düğünde havaya ateş eden maganda, damadı vurdu. Damadın kardeşi olduğu anlaşılan şahıs tutuklandı.
Maganda kurşunu damadı vurdu

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, düğününde başına maganda kurşunu isabet eden damat Mehmet Yılmaz ağır yaralandı.

Jandarma ekipleri, görüntülerden, damadın vurulmasına neden olan kişinin, kardeşi Hüseyin Yılmaz olduğunu belirledi. Yılmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'GELENEK' DİYE HAVAYA ATEŞ ETMİŞ

Hüseyin Yılmaz'ın mahkemede verdiği ifadesinde yaşanan olaydan ötürü pişman olduğunu, düğünde havaya ateş açmasının doğru olmadığını ancak bölgede 'gelenek' olduğu için tabancasını ateşlediğini söylediği öğrenildi.

Şüpheli Yılmaz, olay sırasında kardeşini kazayla vurduğunu o sırada onun yaralandığını yere düşünce fark ettiğini söyledi.

DAMAT BAŞINDAN VURULDU

Düğünde, cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülere göre, damat Mehmet Yılmaz gelin arabasının yanında dururken, kendisine doğru gelen kardeşi Hüseyin Yılmaz da kadın ve çocukların da bulunduğu açık alanda tabancayla havaya peş peşe ateş açtı.

Bu sırada tabancadan çıkan kurşunlardan biri, damat Yılmaz’ın başına isabet etti. Bir anda kanlar içinde yere yığılan Yılmaz, yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası panik yaşanırken, düğün de yarıda kesildi.

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