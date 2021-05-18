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Mağaradaki binlerce yıllık duvar resimlerini defineciler talan etti

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Güzelyurt köyü yakınlarındaki ormanlık alanda kaya mağaraların bulunduğu alan yıllardır defineciler tarafından talan edilirken, bölgede bulunan Göveliç Mağarası'ndaki duvar resimleri de söküldü.
Mağaradaki binlerce yıllık duvar resimlerini defineciler talan etti

Ereğli ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki Güzelyurt köyü yakınlarında ormanlık alanda bulunan kaya mağaralar, bugüne kadar defineciler tarafından talan edildi. Birçok mağarada kazı izlerine rastlanırken köy halkı da sık sık bölgeye gelen definecilerden bıktığını söyledi. Binlerce yıllık olduğu tahmin edilen Göveliç Mağarası’ndaki duvar resimleri de definecilerin hedefi oldu.

Çamur üzerine işlenmiş resimlerin çoğunun söküldüğü görüldü. Çok az kısmının duvarda kaldığı resimlerin, bölgedeki antik yaşam hakkında bilgiler verdiği düşünülüyor. Ereğli Müze Müdürlüğü yetkililerinin önceki yıllarda yaptığı incelemede mağaradaki resmin tahrip edilmesinden dolayı tarih tespiti yapılamadığı öğrenildi.

Mağara turizmi üzerine araştırmalar yapan Engin Zaman, bölgenin doğal güzelliğiyle ön plana çıktığını söyledi. Doğaseverler tarafından keşfedilmeyi bekleyen bölgenin defineciler tarafından yıllardır talan edildiğini ifade eden Zaman, "Burası volkanik alanın üzerinde şelale mevcut. Özellikle volkanik sütunların üzerinde şelale, ben başka bir yerde bu şekilde yer görmedim. Doğaseverler için çok keyifli. Manzara açısından çok güzel. Hemen denizi görebiliyorsunuz burada. Müthiş konumu olan bir yer. Maalesef defineciler tarafından talan edilmiş. Bu da gerçekten bizim değerimizdi. Bu bölge bizim için önemli bir değer. Maalesef defineciler buna müsaade etmiyorlar. Kendi hırsları uğruna doğayı talan ediyorlar. Ferşler komple aşağıya kadar devam ettiğini görebiliyoruz. Bu kısmın maalesef defineciler tarafından talan edildiği burç ve dinamit izlerinden belli oluyor. Burada çalışmış belli. Burada çok güzel duvar resimleri varmış. Çok az kısmı kalmış burada" dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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