  • BIST 1.541
  • Altın 438,632
  • Dolar 7,3525
  • Euro 9,0134
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 4 °C
» »

Mağaradaki 'esrarengiz varlık' kamerada 

Mağaradaki 'esrarengiz varlık' kamerada 
Malatya'nın Arapgir ilçesinde, yürüyüşe çıkan 2 arkadaş,  duydukları sesler üzerine girdikleri mağarada hareketli bir varlık görüntüledi. Korkuya kapılan ikili mağaradan dışarıya çıkıp, bölgeden uzaklaştı.

Olay, ilçeye bağlı Onar Mahallesi'nde meydana geldi. Onar Sandıklı Mağarası çevresinde yürüyüş yapan Abdullah Seçer ve Hamza Atlı, ses gelince mağara oyuğuna yöneldi. İçeride mahsur kalan bir hayvan olabileceği düşüncesiyle mağaraya giren iki arkadaş, cep telefonunun flaşını açarak video kaydı almaya başladı. Bu sırada mağaradaki oyuklara bakan Seçer, kısa boylu ve hareketli bir varlık gördü. Bu anları da video kaydına alan iki arkadaş, gördüklerinden korkarak dışarıya çıkıp, bölgeden uzaklaştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Mağaradaki 'esrarengiz varlık' kamerada 
Mağaradaki 'esrarengiz varlık' kamerada 
Başkentte Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen 900 sikke ele geçirildi
Başkentte Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen 900 sikke ele geçirildi
TÜRKSAT 5A uydusu uzaya fırlatıldı, 35 dakika sonra ilk sinyal alındı
TÜRKSAT 5A uydusu uzaya fırlatıldı, 35 dakika sonra ilk sinyal alındı
Park halindeki otomobilinde silahlı saldırıya uğradı, o anlar kamerada
Park halindeki otomobilinde silahlı saldırıya uğradı, o anlar kamerada
Kosova'daki patlamada ağır yaralanan 4 kişiden 2’si tedavi için Türkiye'ye getirildi
Kosova'daki patlamada ağır yaralanan 4 kişiden 2’si tedavi için Türkiye'ye getirildi
Kuyumcuyu annesinin yanında vuran katil zanlıları yakalandı
Kuyumcuyu annesinin yanında vuran katil zanlıları yakalandı
Son Eklenen Videolar
Giresunspor taraftarında Süper Lig heyecanı
Giresunspor taraftarında Süper Lig heyecanı
Başkentte yakalanan iki gasp şüphelisi tutuklandı
Başkentte yakalanan iki gasp şüphelisi tutuklandı
Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş, yeni yılda yapılacak çalışmaları anlattı
Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş, yeni yılda yapılacak çalışmaları anlattı
Sabiha Gökçen'deki helikopter kazasının güvenlik kamerası görüntüleri
Sabiha Gökçen'deki helikopter kazasının güvenlik kamerası görüntüleri
Kızlardan 'sevgili' dayağı 
Kızlardan 'sevgili' dayağı 
Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi evinde ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi evinde ziyaret etti
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (312) 311 53 73
Haber Scripti