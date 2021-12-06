Mağazadan Alınan Ürünlere İade Yok

Tüketicinin Korunması Kanunu’na göre e-ticaret sitelerinden satın alınan ürünler geri iade edilebilirken, mağazadan satın alınan ürünlerin geri iade edilememesi mağduriyetlerin oluşmasına yol açıyor. Vatandaşlar bu konuda yetkililerden bir çözüm bekliyor.

Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını ile birlikte alışveriş alışkanlıkları da değişkenlik göstermeye başladı. Koronavirüs salgınından korunmak amacıyla çoğu tüketici satın almak istediği ürünü e-ticaret siteleri üzerinden satın alma yolunu tercih ediyor. Eskiden mağazada ürünü görüp, inceleyerek satın alma devri Kovid-19 salgını yüzünden büyük oranda azaldı. Salgınla birlikte tüketici hakları kanunlarında da satın alınan üründen cayma hakkında birtakım değişiklikler yapıldı.

Mağazadan Alınan Ürünlere İade Yolu Kapalı

Toplum olarak mağazadan satın aldığımız bir ürünü 15 gün içerisinde iade etme düşüncesiyle ürünleri satın alıyoruz. Fakat mağazaya gidip inceleyerek ve görerek satın aldığımız ürünü tekrar iade edebilir miyiz?

6052 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanuna baktığımız zaman mağazadan görerek satın alınan ürünlerde cayma hakkı olmadığı belirtiliyor. Dolayısıyla bir ürünü mağazadan satın aldığınız takdirde ürünü geri iade etme şansınız bulunmuyor. Kanunda yer alan, “Mağazaların satmış oldukları ürünleri sebepsiz yere iade alma zorunlulukları yoktur” ibaresi de satıcının ürünleri geri iade alma zorunluluğu olmadığını gösteriyor.

İstisnalar Mevcut

Bazı mağazalar ise müşteri memnuniyetini önceleyerek mağazadan satın alınan ürünlerin geri iade edilmesi için gerekli şartlar sağlandığı takdirde geri iade alma imkanı sunuyor. Bu kapsamda bazı mağazalar 7 gün içerisinde, bazı mağazalar da 15 gün içerisinde satın alınan ürünü koşulsuz olarak geri iade almaktadır. Bu şartlar mağaza ve şirketlerin kendi belirledikleri politikalara göre şekilleniyor.

İnternetten Alınan Ürünlerde İade Mevcut

6052 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanuna göre e-ticaret sitelerinden satın alınan ürünler Mesafeli Satış Sözleşmesi kapsamında yer aldığı için hiçbir gerekçe gösterilmeden satın alınan ürün tekrar iade edilebilmektedir. İnternet üzerinden satın alınan ürünlerde tüketici ürünü görmeden satın aldığı için kanunen cayma hakkına sahip oluyor. Dolayısıyla Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, internet üzerinden satın alınan ürünlerde satıcıyı cayma hakkında zorunlu kılıyor.

E-ticaret alışveriş sitesi üzerinden bir ürün satın alan tüketici, 14 günlük yasal süre içerisinde hiçbir cezai şart ödemeden sözleşmeden cayma ve satın aldığı ürünü iade etme hakkına sahip oluyor.

Yazılı Olarak Bildirmek Şart

Satın alınan ürünü iade edebilmek için tüketicinin satın aldığı firma ya da şirkete cayma hakkını kullandığına dair bildirimde bulunması gerekiyor. Tüketici cayma hakkı için kendisine tanınan süre kapsamında ürünü hasarsız ve eksiksiz teslim ettiği takdirde satıcı firma ürünü tekrar iade alarak tüketiciye ücretini geri ödemekle yükümlü oluyor. Burada önemli olan nokta, tüketicinin satın aldığı ürünü geri iade edebilmek için cayma hakkını kullandığını satıcıya yazılı olarak bildirmesi gerekiyor.

İnternetten Almadığı İçin İade Edemedi

Geçtiğimiz günlerde bir vatandaş, Atlantis AVM’deki Media Markt mağazasından satın aldığı Tefal marka akıllı robot süpürgeyi memnuniyetsizlik nedeniyle iade etmek istedi. Mağazadaki yetkililer ürünün internet üzerinden alınmadığı, mağazada görerek satın alındığını gerekçe göstererek ürünü iade almadı. Mağdur olan vatandaş konuyu Tüketici Hakları Mahkemesine taşıdı. Vatandaş, mahkemeden gelecek olumlu haberi bekliyor.

ERSİN ODABAŞI/İLKSAYFA