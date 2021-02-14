Mağdur ailelere bambu evler inşa edildi

Cansuyu Derneği Bangladeş’in Arakan kamplarındaki yangın mağdurlarına yardım elini uzattı.

Myanmar’da gerçekleştirilen katliam ve soykırımlardan kaçarak Bangladeş’e sığınan Rohingya Müslümanları zor şartlar altında yaşam mücadelesi vermeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde meydana gelen yangın felaketi sonrası yüzlerce çadırın yanarak kullanılamaz hale geldiği bölgede, kış şartlarının da etkisi ile insanlar barınacak alanlara ihtiyaç duyuyor.

Myanmar’da zulmün başladığı tarih olan 25 Ağustos 2017’den bu yana hem Bangladeş’teki mülteci kamplarında hem de Myanmar’da, Arakanlı mazlumların yardımına koşan Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, çadırları yanan mülteciler için tekrar harekete geçti.

Bangladeş’in Cox Bazar bölgesinde bulunan ve dünyanın en büyük mülteci kamplarından birisi olan Ukhiya mülteci kampında meydana gelen yangın felaketi sonrası 150 aileye bambu ev inşa eden Cansuyu ekipleri, bölgedeki insanların barınma ihtiyacını karşılayarak onlara umut oldu. Zemini beton ve briketle kaplanan Bambu evler, yağmura ve güneşe karşı koruyucu malzemelerle daha da dayanıklı hale getirilerek Arakanlı mazlumların hizmetine sunuldu.

Gerçekleştirilen organizasyon hakkında açıklamalarda bulunan Cansuyu Dış İlişkiler Koordinatörü Bayram Numan Köksal Arakanlı mazlumlar için yeni, dayanıklı barınma alanları yaptıklarını söyledi. Köksal: “Geçtiğimiz günlerde kamplarda meydana gelen yangın sonrası buradaki kardeşlerimiz büyük bir mağduriyet yaşadılar. Bizlerde 150 ailenin barınacağı yeni ve dayanıklı bambu evler inşa ettik. Beton ve briket kullanarak zemini sağlamlaştırıp dayanıklı malzemelerle evlerin yapımını tamamladık. İnşallah devamı da gelecek. Ayrıca bölgede yangın tüpü, çocuk oyun parkı ve rehabilitasyon merkezi gibi yeni projeler planlıyoruz. Bölgeye yardımlarımız sürecek.” şeklinde konuştu.

Arakan meselesinin İslam dünyasının kanayan yarası olduğunu ve zor koşullarda yaşam mücadelesi verdiklerini söyleyen Köksal: “Cansuyu Derneği olarak zulmün başladığı tarihten bu yana 4 yıldır Arakanlı kardeşlerimizin yaralarını sarmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bugüne kadar sağlık yardımlarından sıcak yemek dağıtımına, su kuyusu projesinden büyük çadırkent projemize kadar birçok alanda yardım faaliyeti gerçekleştirdik. Bugüne kadar kurduğumuz çadırlara on binlerce Arakanlı mülteciyi yerleştirdik ve ihtiyaçlarını karşıladık. Dün olduğu gibi bugün de Arakanlı kardeşlerimizin yanındayız ve yanında olmaya da devam edeceğiz. Yaşanan zulüm bitene ve kardeşlerimiz huzura kavuşana kadar gece gündüz demeden çalışacağız.” dedi.