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Mağdur babanın yardım çığlığı

Salgından dolayı 9 aydır işsiz olan Murat Keskin; eşi, biri engelli, diğeri epilepsi hastası olmak üzere 3 çocuğuyla birlikte Altındağ’da kirada yaşadığı evde aylardır zorlu bir yaşam mücadelesi veriyor.
Mağdur babanın yardım çığlığı

Altındağ'ın Karapürçek Mahallesi’nde yaşayan koronavirüs mağduru Murat Keskin; eşi, biri engelli, diğeri epilepsi hastası olmak üzere 3 çocuğuyla birlikte aylardır zorlu bir yaşam mücadelesi veriyor.

9 AYDIR İŞSİZ, AMELE DURAĞINA GİDİYOR AMA NAFİLE 
İşyerinin kapalı olmasından dolayı 9 aydır maaş alamadığını söyleyen Murat Keskin, “Batıkent’te bir restoranda aşçıydım. Salgından dolayı işyerim kapandı. Başka bir iş de bulamadım, çünkü salgından dolayı herkes ya kapattı ya da çalıştırdığı işçi sayısını azalttı. Evimi geçindirebilmek için Dışkapı’daki amele durağında bekliyor iş çıkarsa gidiyorum. Orada da bana göre pek iş çıkmıyor. Geçtiğimiz ay 3 gün çalıştım, bu ay siftahım yok” dedi. 

murat-keskin.jpgENGELLİ VE EPİLEPSİ HASTASI ÇOCUKLARI VAR 
Baba Keskin, biri engelli diğeri epilepsi hastası çocuğuna bu zor süreçte bakmakta zorlandığını gözyaşları içinde anlatarak, “En küçük oğlum İsmail 6 milyon kişide bir görülen kalıcı ‘tüberöz skleroz’ hastalığına yakalandı, yüzde 90 engelli raporu var. İsmail 17 aylık ne yürüyebiliyor ne konuşabiliyor. 14 yaşındaki kızım ise epilepsi (sara) hastası. Çocuklarımın iyi bir bakıma ihtiyacı var. Çocuklarımı yeri geliyor hastaneye götürecek para bulamıyorum. Sağ olsunlar destekte bulunanlar oluyor; ama eve düzenli bir maaş girmeyince geçinilmiyor. Bakkala, markete borçlarım birikti kimsenin yüzüne bakamayacak duruma geldim” ifadelerini kullandı. 

EVİNİ GEÇİNDİREBİLMEK İÇİN İŞ İSTİYOR
Yetkililerden ve hayırseverlerden destek bekleyen baba Keskin, “Tek geçim kaynağımız şu anda engelli oğlum için iki aydır yatırılan 560 TL. Evimin kirası 500 TL ancak aylardır kirayı veremiyorum. Evimin faturalarını yakınlarım durumumuzu bildikleri için onlar yatırıyor. Ancak ben herkese olan borcumuzu defterime yazıyorum. Para kazandığımda ödeyeceğim. Çalışıp para kazanabileceğim, kimseye muhtaç olmayacağım bir iş istiyorum” diye konuştu. 

DESTEK VERİLDİ ANCAK YETERLİ DEĞİL
Salgın süresince aldığı sosyal destekler konusunda da bilgi veren baba Keskin, şöyle konuştu: “Bu süre zarfınca Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın verdiği bin TL sosyal yardımından faydalandım, sigortamda eksikler olduğu için kısa çalışma ödeneğinden faydalanamadım. Ankara Büyükşehir Belediyesi 300 TL’lik gıda yardımında bulundu. Altındağ Belediyesi ise geçen yıl markete olan borcumu kapattı.” 

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA

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