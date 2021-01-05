Mağdurların yaralarını sardı

T.C. Juba Büyükelçiliği Koordinasyonu ve Cansuyu Derneği sponsorluğunda Güney Sudanlı sel felaketi mağdurları için gıda paketleri dağıtıldı.

Bir yandan kıtlıkla mücadele eden Güney Sudan’da diğer yandan yaklaşık 1 milyon kişi, aşırı yağışların yol açtığı yakın tarihinin en kötü sel felaketi nedeniyle zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor ve aylardır bölgede izole bir yaşam sürdürüyor.

Ekim ayından bu yana devam eden şiddetli yağışlar sonucu birçok kişinin hayatını kaybettiği ve ülkenin büyük bölümünün sular altında kaldığı Güney Sudan'da bir milyona yakın mağdurun kıtlık ve hastalık pençesinde acil insani yardıma ihtiyaç duyduğu biliniyor.

‘Sizi gerçek muhtaçlara ulaştırır’ sloganı ile Asya’dan Afrika’ya dünyanın birçok bölgesinde muhtaçlar ile hayırseverler arasında köprü vazifesi gören Cansuyu Derneği de, Güney Sudan’daki yardım faaliyetleri ile bölge insanına umut olmaya devam ediyor.

Son olarak, T.C. Juba Büyükelçiliği Koordinasyonu ve Cansuyu Derneği'nin sponsorluğunda, TİKA Juba Ofisi ile Türkiye Maarif Vakfı Ülke Direktörlüğü’nün destekleriyle Güney Sudan'ın Sharkat bölgesinde selden etkilenen binlerce muhtaca gıda dağıtımları gerçekleştirildi. Temel yiyecek malzemelerinden oluşan gıda paketleri bölgedeki mağdur vatandaşların yüzünü güldürdü. Cansuyu ekipleri, sel felaketinden kıtlığa kadar birçok badire ile uğraşan Güney Sudanlı kardeşlerinin yaralarını sarmaya devam ediyor.

Gerçekleştirilen Acil Yardım Organizasyonu hakkında açıklama yapan Cansuyu Derneği Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Yaşar, Güney Sudan’ın zor bir süreçten geçtiğini belirtti. Yaşar:" Güney Sudan’daki aşırı yağışlar aylardır sürüyor. Özellikle ekim ayından bu yana büyük sel felaketleri yaşandı. Vefat eden vatandaşların sayısının yüze yaklaştığı belirtiliyor. Zor bir süreçten geçen ülkedeki tahribat ve muhtaçlık hat safhada bulunuyor. Bizde Cansuyu Derneği olarak T.C. Juba Büyükelçiliğimizin Koordinasyonunda, Türkiye Maarif Vakfı Ülke Direktörlüğü ve TİKA Juba Ofisinin destekleriyle Güney Sudan'ın Sharkat bölgesindeki mağdur ve muhtaç vatandaşlar için gıda paketleri dağıttık. Organizasyonumuza katılım sağlayan ve destek veren Büyükelçilik yetkilileri, Maarif Vakfı ve Tika Temsilcilerimize de çok teşekkür ediyorum. İnşallah bölgedeki kardeşlerimizin yaralarını sarmaya devam edeceğiz.” dedi.