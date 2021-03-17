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Mahalle bekçilerinin üzerine panelval süren alkollü sürücüye ceza yağdı

Adana'da devriye görevinde bulunan mahalle bekçilerinin dur ikazına uymayıp, üzerlerine araç sürdüğü öne sürülen sürücü, fazla kaçamadan yakalandı.
Mahalle bekçilerinin üzerine panelval süren alkollü sürücüye ceza yağdı

Gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi Seyhan Nehri kıyısında devriye görevinde bulunan mahalle bekçileri durumundan şüphelendikleri Hemun D. yönetimindeki 01 EEL 78 plakalı panelvanı durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayıp, mahalle bekçilerinin üzerine araç sürdüğü öne sürülen sürücü, hızla bölgeden uzaklaştı. Bekçilerin durumu telsizle bildirmesi üzerine, aracın kaçış güzergahlarında önlem alındı. Kıyı boyunca kaçışını sürdüren panelvan sürücüsü Hemun D., yaklaşık bir kilometre mesafede yolu kesen mahalle bekçilerince yakalandı.

Kendisini görüntüleyen gazetecilere tepki gösteren ve kaçmadığını iddia eden sürücü Hemun D.'nin yapılan kontrolünde 1.38 promil alkollü olduğu tespit edildi. Alkollü araç kullanmaktan gözaltına alınan ve ehliyetine el konulan sürücünün kaçtığı panelvanın da muayenesinin olmadığı belirlendi. Hemun D.'ye trafik kuralları ve koronavirüs tedbirlerini ihlalden 6 bin TL para cezası kesildi. Panelvan ise teslim edilecek kimse olmadığı için Emniyet Müdürlüğü'nün otoparkına çekildi. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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